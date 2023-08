Memorial Ford a Pesaro: Alba Berlino in arrivo per la Vuelle

Dopo anni di assenza, in gran parte dovuti al Covid, la Vuelle ha voluto rilanciare il Memorial Alphonso Ford. Si giocherà il 20 settembre alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena con la Vuelle che ospiterà l’Alba Berlino. Della formazione tedesca, che disputa anche l’Eurolega, fanno parte due grandi speranze del basket italiano: ovvero Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, che saranno reduci dai campionati mondiali. Probabilmente la società tedesca starà a Pesaro per quattro giorni. La partita dedicata all’indimenticato Alphonso Ford ritorna alla sedicesiam edizione. Le prime notizie parlano di posto unico con biglietto di 5 euro per gli abbonati e di dieci euro per i non abbonati. Aspettavamo solo l’annuncio ufficiale per ribadire l’importanza di questo appuntamento, soprattutto in una visione europea, consona per una società storica come quella pesarese .L’impegno di Ario Costa, Stefano Cioppi e Franco Arceci conferma che qualcosa sta risvegliando la società da un torpore inconcebile per una come Pesaro che ama il basket e deve rilanciare anche sul suo ruolo europeo essendo a in serie A da ben 65 anni.

l. lu.