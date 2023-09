Memorial Ford, incasso devoluto all’Ail: "Venite per ricordare Alphonso, lo merita"

Ha giocato in un’altra era della pallacanestro, Alphonso Ford. Dalla sua scomparsa, datata 4 settembre 2004, sono passati ormai quasi vent’anni. Ma qui nessuno lo ha dimenticato, nonostante abbia vestito la maglia biancorossa per un solo anno. Ma è bastato per fissare il suo ricordo nel cuore di tutti. Per questo il ritorno del Memorial a lui dedicato dopo tre anni di assenza (l’ultimo nel 2019, al PalaCampanara contro Reggio Emilia) nello scenario che merita, l’astronave, e contro un avversario di livello europeo, l’Alba Berlino, è altamente significativo. Lo è diventato ancora di più ieri, quando nella sede della Vuelle il presidente Ario Costa ha reso noto che l’incasso verrà devoluto in beneficenza all’Ail, l’associazione che lotta contro la leucemia, la malattia che ha sconfitto il campione.

"Voglio ringraziare davvero la società per questo pensiero - dice Massimo Sierra da tre anni presidente della sezione pesarese dell’Ail - non solo per l’assist economico che ci arriverà, ma per aver legato il nome della nostra associazione, che nel 2024 celebrerà il 50° dalla fondazione, e quello di un uomo di valore come Ford, che sta nel cuore di tutti i pesaresi per lo stile con cui ha saputo vivere e combattere la leucemia. Un male che spesso non lascia scampo, anche se oggi l’ematologia ha delle armi in più per combatterla rispetto a vent’anni fa. Io credo che, oltre alla partita commemorativa, a Pesaro dovrebbero fargli una statua, magari davanti al palasport, per quello che ha rappresentato come campione e come persona, continuando a giocare e lottando nel silenzio contro un nemico subdolo, senza mai lamentarsi o voler essere giustificato per questo".

Ario ricorda che Ford non è solo un simbolo di Pesaro: "Il trofeo dell’Eurolega per il miglior realizzatore è dedicato al suo nome per la statura internazionale che ha avuto questo giocatore. Per questo siamo orgogliosi di poter ospitare in città una delle squadre più importanti della Germania, nazione che ha appena vinto i Mondiali". L’Alba Berlino, squadra in cui fra l’altro militano gli azzurri Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, sarà alloggiata all’Hotel Flaminio per alcuni giorni: arriverà il 19 settembre, giocherà contro la Carpegna Prosciutto la sera del 20, poi si allenerà qui il 21 e il 22 e ripartirà il 23 settembre alla volta di Lugo dove affronterà Trento prima di tornare in patria. I biglietti sono già in vendita da ieri al prezzo di 5 euro per gli abbonati e di 10 euro per i non abbonati. "Speriamo in un bel pubblico per poter aiutare l’Ail ma - sottolinea il presidente della Vuelle - soprattutto perché la serata lo merita".

Elisabetta Ferri