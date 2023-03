Menga conferma Brevi: "Non è in bilico"

La vendetta sportiva di Marco Banchini. In un "Benelli" colmo di rabbia del popolo vissino. Perché la vittoria del Montevarchi contro la Vis Pesaro aggiunge un tassello alla salvezza dei toscani e ai playout (visto il trend, assicurati) della Vis Pesaro. E non è un caso che il tecnico di Vigevano in conferenza stampa si sia tolto un sassolino dietro l’altro: "A maggio scorso, quando ho parlato col presidente e abbiamo deciso che ognuno dovesse andare per la propria strada, ho continuato a venire a Pesaro per trovare un mio amico. Però poi quando è uscita ufficialmente la notizia del mio addio non pensavo che accadesse quello che è successo: chi parla male ti va a scrivere determinate cose su Instagram, chi ti segue invece si fa sentire. Quello di Pesaro è stato un anno particolare: sono stato bene, il presidente è una brava persona ma ha un problema solo e tra poco lo capirà. Questa squadra, inoltre, ha individualità importanti, e questo è un periodo negativo che capita a tutti".

Ben altro umore invece in casa Vis, col responsabile dell’Area tecnica Michele Menga approdato in sala stampa per fare il punto della situazione: "Chiedo scusa a tutto il popolo biancorosso. E’ una situazione difficile, dobbiamo reagire insieme, stare compatti e uniti. Brevi in bilico? Non so chi faccia uscire certe cose per destabilizzare l’ambiente. Il momento è difficile. Ripeto: dobbiamo stare uniti e compatti". Sulla contestazione dei tifosi il suo pensiero è chiaro: "Quando i tifosi parlano bisogna stare zitti. Purtroppo il momento è davvero duro, mi dispiace per questo popolo. Io in primis soffro. Non credo che la rosa di questa Vis non sia all’altezza". E ancora: "Il presidente è il primo a stare male. A Fermo mi aspetto una grossa reazione. I tanti under? Io credo che la Vis di uomini di esperienza ne abbia tanti. Giochiamo coi giovani che abbiamo. Valdifiori e Pucciarelli? Io li ho scelti e li difenderò fino alla morte".

Infine le parole del tecnico vissino Oscar Brevi, deluso dopo la sconfitta: "Dobbiamo accettare il risultato, anche se fa male. Gli episodi hanno deciso una gara in equilibrio. Abbiamo preso un gol a difesa schierata e commesso qualche errore. E’ un momento in cui le cose non ci girano bene, il morale non è quello di un mese fa. Il rigore però poteva cambiare la gara. La mia panchina in discussione? E’ normale che il nostro lavoro ci porti a esserlo, ma non è una domanda che dovete porre a me".

Come risollevarsi? Brevi la pensa così: "La squadra si rialza col lavoro, continuando a lavorare. Ce la metteremo tutta. Ma non è facile perché non vieni da un buon periodo, la pressione aumenta, le gare diminuiscono. Da domani dobbiamo ricominciare a preparare l’ennesima partita, questa volta con la Fermana, lavorando il più possibile"

Riccardo Spendolini