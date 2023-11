Mercatellese caparbia domina con il Real

mercatellese

MERCATELLESE: Rossi, Cerpolini, Sansuini, Contucci, Rocco, Bacciardi, Manca (15’ st Ciaffoni), Ndoj (15’ st Gregori Si.), Paoli (35’ st Romanini), Gori (33’ st. Benedetti), Bruscia (30’ st Matteucci). All. Cappelli

REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Bonelli, Hoxa (25’ st Corsini), Amantini (46’ st Fabbri M.), Bricca, Gabellini D., Gabellini M., Mazzanti, Allegretti, Torreggiani, Ricci (47’ st Santini). All. Melini

Arbitro: Mancini di Ancona

Reti: 29’ pt. Bruscia, 44’ pt. Paoli, al 48’ st Santini

La Mercatellese si dimostra tonica e al 29’ trova il vantaggio: lancio da 60 metri di Gori per Bruscia in area colpo di testa e rete. Al 44’ una giocata magica della Mercatellese, lancio di Manca in area, Paoli accarezza di testa la sfera quel tanto per indirizzarla alle spalle di Pagliardini. Al 93’ in occasione di una punizione ospite, palla in area locale, deviazione di Santini, appena entrato, con sfera nel sacco.

Leonardo Lattanzi