Mercatellese non molla e insegue Santa Veneranda e Laurentina

A quattro giornate dal termine nel girone A di Prima categoria c’è ancora tanto da decidere, anzi, come dicono in tanti: ‘Il bello viene ora’. Tre squadre: L’Atletico Tavullia, la Pergolese e il Vismara si dividono il primo posto, a meno 1 insegue la Falco Acqualagna e a meno 4 il Lunano. Fin qui per il discorso Promozione, ma anche in basso c’è competizione, a parte il Tavernelle ultimo (ma non domo come si è visto domenica a Piobbico) sono invischiate nella zona playout 4 squadre: Mercatellese e Maior a quota 23 punti e Laurentina e Santa Veneranda a quota 24. Più sopra sta incominciando a respirare con più tranquillità l’Audax Piobbico. Il ventiseiesimo turno ha partorito 5 vittorie di cui 2 esterne e 3 pareggi, 22 le marcature.

I numeri. Il Lunano che ha raccolto nelle ultime 18 partite 37 i punti vanta il miglior attacco del girone (46). La difesa che ha subito più gol (45) è quella della Laurentina, di contro la difesa meno perforata (17) è quella dell’Atletico Tavullia. A proposito del Tavullia di mister Carta è la squadra, assieme alla Pergolese di mister Guiducci quelle che più delle altre amano il risultato di parità (12).

Il commento. "Un campionato ancora tutto da decidere – commenta l’allenatore della Mercatellese Emiliano Cappelli – un torneo equilibrato sia nell’alta che nella bassa classifica, aperto quindi fino alla fine, noi della Mercatellese cercheremo di fare tutto quello che è possibile, poi alla fine vedremo dove saremo arrivati. Sabato con il Real Altofoglia è stata una partita fino a un certo punto gestita nel miglior modo. Poi dopo tra errori nostri e errori arbitrali siamo andati un po’ in confusione ma siamo riusciti a riportare a casa un buon punto".

I bomber. 20 reti: Luca Montanari (Pergolese). 16 reti Nicola Mancini (Lunano), 15 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia); 11 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna); 10 reti: Gioele Ghetti (Laurentina) e Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia); 9 reti: Nicola Tanfani (Athletico Tavullia)e Giacomo Renzi (Vismara); 8 reti: Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Alain Intili (Santa Veneranda), Michele Carbonari (Pergolese); 7 reti: Lorenzo Zazzeroni (Lunano), Diego Del Gallo (Mercatellese) e Luca Boiani (Nuova Real Metauro); 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, trasferitosi poi all’Atletico Gallo), Mattia Pagnini (Vismara), Loris Corsini (Real Altofoglia), Mattia Menconi (Maior), Andrea Procaccini (Pesaro calcio), Elia Giacomelli (Nuova Real Metauro) e Luca Gianotti (Lunano). Seguono 9 calciatori con 5 reti a testa.

La squadra della settimana. 1)Lucarelli (Audax Piobbico), 2)Bacchiocchi (Maior), 3)Angradi (Falco Acqualagna, 4) Cereti (Avis Montecalvo), 5)Palazzi (Vismara), 6)Dionigi (Santa Veneranda), 7)Boiani (Nuova Real Metauro), 8)Manenti (Lunano), 9)Montanari (Pergolese), 10) Crosetta (Athletico Tavullia), 11) Brugnettini (Real Altofoglia). All. Ferri (Vismara). Arbitro Berretta di Pesaro (Nuova Real Metauro- Laurentina).

Amedeo Pisciolini