Mercatellese-Vadese in famiglia. Ben otto i fratelli protagonisti

E’ l’Avis Montecalvo a guidare la classifica del girone A di Prima categoria. La squadra che vede impegnato mister Scotti nel duplice ruolo di allenatore e giocatore (portiere) sabato ne ha dette quattro alla Maior. In seconda piazza a meno 3 dalla capolista tre squadre: il Lunano, la Nuova Real Metauro e l’Audax Piobbico, fanalino di coda la Maior. Sabato prossimo è in programma il derby Lunano- Audax Piobbico mentre domenica la Vadese ospiterà al Comunale Ceccarini di Sant’Angelo in Vado la capolista Avis Montecalvo, altra gara da non perdere.

I numeri. Nessuna squadra è a punteggio pieno, quattro quelle che non hanno mai perso. Del Montecalvo l’attacco più prolifico (15 gol), seguito da quello del Lunano (12). La difesa più perforata (14 gol subiti) è quella della Maior. L’Usav Pisaurum sabato ha incamerato il primo pareggio stagionale. 17 le reti dell’ultimo turno. A farla da padrone con 6 pareggi il segno X. L’unica vittoria esterna è stata appannaggio della Vadese.

La curiosità. Sabato a Mercatello sul Metauro, protagonisti del derby tra la Mercatellese e la Vadese c’erano 8 fratelli, nella Vadese Alex (portiere classe 2001) e Diego Del Gallo (attaccante classe ’91), divisi invece i fratelli Rocco, con Alex centrocampista nella Vadese, classe ‘98 e Marco difensore centrale della Mercatellese, classe 2002, sugli spalti, imparziale il padre Luigi. Poi c’erano i fratelli Bruscia, Juri allenatore della Vadese e Alex attaccante della Mercatellese, infine i due fratelli Gregori: Simone (difensore) e Samuele (attaccante in panchina) della Mercatellese. Al derby hanno assistito sulle 400 persone, pressappoco le stesse del match tra l’Audax Piobbico e la Falco Acqualagna, come dire che la Prima categoria è seguita eccome! La classifica marcatori vede al primo posto con 4 reti cinque bomber: Filippo Pagliardini (Lunano), Simone Bracci (Nuova Real Metauro, Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Umberto Cazzola (Falco Acqualagna) e Pietro Pedini (Avis Montecalvo). Seguono con 3 reti a testa ben 6 calciatori.

La squadra della settimana

1) Bulzinetti (Santa Veneranda), 2) Fiorucci N. (Audax Piobbico), 3) Rossi A. (Peglio), 4) Nobili (Lunano), 5) Marco Rocco (Mercatellese), 6) Renghi (Falco Acqualagna), 7) Giacomelli (Athletico Tavullia), 8) Allegretti (Real Altofoglia), 9) Mema (Avis Montecalvo), 10) Valentini (Pesaro Calcio), 11) Lani (Vadese).

Arbitro Bartomioli di Pesaro (Mercatellese-Vadese).Amedeo Pisciolini