Mercato ancora in stallo, a vuoto il tentativo per Gaspardo. Si torna sullo straniero?

Il paradosso della Vuelle new style: avere i soldi e non riuscire a spenderli. Nelle ultime 48 ore lo staff aveva provato a tornare all’idea originaria, quella sondata subito dopo l’infortunio di Mazzola, anche perché Rapahel Gaspardo è l’italiano che gli somiglia di più come caratteristiche. Un giocatore dal grande atletismo, con doti da rimbalzista e dotato di ottimo tiro da tre punti. Ma anche il secondo tentativo per Gaspardo non è andato a buon fine: nonostante le ultime vicissitudini di Udine - cambio dell’allenatore e movimenti di mercato - i friulani hanno deciso di non privarsi del giocatore. Un nome accostato alla Vuelle quasi ogni estate, un pallino anche del diesse Cioppi che nella sua prima vita cestistica, quella di allenatore, lo aveva lanciato a Jesi appena 19enne. Mentre adesso di esperienza ne ha maturata parecchia (è del ’93) e sarebbe stata un’ottima aggiunta al roster biancorosso. La società ha fatto dunque un ulteriore tentativo per prendere un italiano mostrando la volontà di fornire a Repesa una pedina in più a disposizione, evitando il turnover da affrontare se la scelta del rinforzo dovesse alla fine cadere su uno straniero per mancanza di alternative.

Rimane aperta la pista straniera ed una di queste è legata al croato di Chieti, Josip Vrankic, rimasto in organico perché nel frattempo il secondo straniero degli abruzzesi - Jackson - doveva recuperare da un infortunio ma ora che rientra Chieti è decisa a concludere la stagione con l’accoppiata di esterni formata da Roderick, il nuovo acquisto, e Jackson, appunto. Vrankic, che pure non è andato male sin qui come cifre prodotte (15 punti e 8 rimbalzi di media), è destinato a rimanere escluso e potrebbe essere un profilo adatto. Classe ’98, cittadinanza canadese, se ne parla anche bene come ragazzo, cosa che per Repesa è importantissima perché il nuovo arrivo non deve stravolgere la fisionomia e la compattezza di un gruppo che si è cementato molto bene. Le Final Eight si avvicinano e la Carpegna Prosciutto vuole arrivarci il più agguerrita possibile. Come ha detto il coach: "Non vogliamo essere la classica outsider che gioca bene la prima partita, così così la seconda e arriva morta alla terza, vogliamo essere compeitivi". C’è ancora una settimana per provare a fare qualcosa, altrimenti l’uomo in più potrebbe essere proprio Delfino, che ha dimostrato di avere ancora frecce al suo arco.

e.f.