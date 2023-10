Metauro Academy: Nuovo Centro di Formazione VL a Fossombrone

L’unione fa la forza. Un detto che ha solide radici, pur avendo spesso difficoltà a trasformarsi in realtà. La Vuelle ci riprova ancora con la sottoscrizione di un accordo con la Metauro Basket Academy, firmato ufficialmente sabato al palasport di Fossombrone. E’ l’accordo tecnico siglato tra Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Metauro Basket Academy per la nascita del Centro di formazione VL presso la Metauro Academy. "E’ un grande giorno per tutti noi – ha detto Stefano Storoni di Metauro Basket Academy – perché i presidenti di MBA Massimo Bruciati Mietti e di Victoria Libertas Ario Costa, sottoscrivono un accordo con cui la VL, eccellenza professionistica del basket nazionale, riconosce MBA come "Centro VL", struttura di eccellenza tecnica e sportiva. Un altro gradino verso un’offerta ancora più importante di servizi a chi pratica il basket nella Valle del Metauro". Sono stati illustrati i punti fondamentali dell’intesa che coinvolgerà allenatori e atleti, oltre a evidenziare una visione comune di sport. I ringraziamenti accompagnati da tanti applausi sono andati ai dirigenti della Vuelle Stefano Cioppi e Walter Magnifico e ai presidenti di Fossombrone Matteo Gelsomini, di Fermignano Anna Maria Genovesi, di Acqualagna Patrizio Mensà che avevano già formato una grande famiglia. Sono intervenuti il presidente regionale Fip Davide Paolini ed i sindaci Massimo Berloni (Fossombrone), Emanuele Feduzi con Fiorella Paolini assessora allo sport (Fermignano), Luca Lisi (Acqualagna), Pietro Briganti (Colli al Metauro), Marianna Vetri (vicesindaco di Urbino) e Mila Della Dora (assessore di Pesaro).