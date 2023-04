Metauro Academy sale in C con i suoi ragazzi

La Bartoli Mechanics di coach Riccardo Paolini festeggia la promozione in C Unica con quattro giornate di anticipo vincendo a Pesaro contro il Basket Giovane per 82-85 ai supplementari. Un grande risultato, reso ancora più bello dall’averlo raggiunto utilizzando quasi esclusivamente giovani e giovanissimi (14 atleti, sui 17 scesi in campo hanno meno di 22 anni). Sabato 15 aprile alle 21 a Fermignano arriva la corazzata Italservice Loreto che ha dominato il campionato, già promossa matematicamente da alcune settimane. "Vincere a Pesaro non era affatto scontato – commenta il tecnico Paolini –. All’andata ci siamo imposti di 30 punti, ma nel girone di ritorno hanno fatto ottimi risultati. In più ci siamo presentati senza Prelec e Barzotti. Come valuto la stagione? Ottima, pur senza tre infortunati Casalini, Fontanella e Ferri. Una situazione che avrebbe buttato a terra chiunque, ma la squadra ha reagito molto bene, in particolare i tanti giovani impegnati nel campionato di Under 19 Eccellenza che hanno portato il loro fondamentale contributo. Abbiamo sempre occupato le prime posizioni, accusando un calo all’inizio del girone del ritorno, poi ci siamo ripresi, centrando l’obiettivo con largo anticipo".

Paolini poi parla delle giornate che restano: "Mi piacerebbe concludere la stagione al meglio perchè farlo lascia bei ricordi e stimoli per il futuro. Facile a dirsi, più difficile a farsi. Dobbiamo migliorare ancora, riducendo le palle perse che provocano contropiedi e punti in transizione". La Bartoli Mechanics rientra nel progetto Mba che comprende tutto il territorio della valle del Metauro di cui Paolini dice: "Penso sia un ottimo progetto che deve essere allargato ancora, coinvolgendo altri giocatori locali. Nel nostro territorio soffriamo storicamente la mancanza di atleti nei ruoli 4-5, i lunghi. Per questo è fondamentale riuscire ad attrarre nel settore giovanile talenti da fuori, avere capacità e pazienza di formarli e offrire la possibilità a chi merita di giocare tra i senior. Qui c’è l’ambiente giusto per farlo". Oltre ai risultati sportivi della prima squadra, in questi giorni la formazione di Promozione, con base a Colli al Metauro, si sta giocando i playoff contro il Cus Urbino. Urbino è stata proprio la città in cui quest’anno Mba ha rilevato l’attività giovanile dall’Urbino Basket Club, sommandola a quelle già presenti a Fermignano, Fossombrone e Colli al Metauro. L’Academy, a cui ha aderito anche il Basket Fanum, ha partecipato al numero record di otto campionati Fip maschili (tre di Eccellenza) e uno femminile. Quest’ultimo ha visto per la prima volta la collaborazione delle società di Fermignano, Fossombrone, Sant’Angelo in Vado, Urbania e Acqualagna. Percorso netto di quindici vittorie e zero sconfitte. E poi il Baskin: a Fossombrone continua lo Special Fosso, con allenamenti tra diversamente abili e normodotati, mentre a Fermignano i Vichinghi sono attualmente primi in classifica.

Beatrice Terenzi