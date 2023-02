Milano con la testa allo scudetto Alla Megabox serve un’impresa

Dopo la delusione della sconfitta di domenica a Busto Arsizio, la Megabox domani alle 18 al PalaCarneroli ospita Milano, la terza forza del campionato. "Ci sono squadre più attrezzate – dice coach Andrea Mafrici (foto) – con roster ampi e Milano è una di queste". Milano ha Sylla e Folie in attacco, Orro in regia: sono le punte di diamante, senza dimenticare Thompson, opposto della nazionale statunitense. "Siamo reduci da una settimana standard di allenamenti, in cui abbiamo lavorato bene per arrivare alla sfida contro Vallefoglia con un livello di gioco più alto rispetto a Macerata – ha spiegato il tecnico delle ospiti Marco Gaspari, allenatore jesino alla sua terza stagione alla Vero Volley e l’anno scorso nominato miglior allenatore della serie A1 –. Stiamo giocando a corrente alternata e dobbiamo lavorare per far sì che queste pause siano almeno ridotte, perché l’errore fa parte del gioco ma perseverare nel farlo può diventare un danno a fine partita". La Megabox è quindi attesa a un appuntamento tosto, ma davanti al suo pubblico cercherà di dare il massimo per continuare a cullare l’obiettivo di conquistare la griglia playoff. Non sarà facile, ma le tigri hanno tutte le carte per ben figurare ora che hanno trovato il loro equilibrio.

b.t.