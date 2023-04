Milano reduce da tre sconfitte consecutive: è l’avversario peggiore in questo momento

Non è l’avversaria che ci voleva per prendere il classico brodino per riprendersi. Anzi. Milano, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, stavolta non può sbagliare e avrà sulle spalle la responsabilità di non deludere Armani dopo aver rovinato la festa celebrativa per Dan Peterson cadendo in casa con Venezia. Negli ultimi tre ko rimediati - in casa con la Virtus, a Brescia e poi di nuovo al Forum contro la Reyer - ha segnato una media di 72 punti che sono davvero pochi per una squadra con quel potenziale. Fra l’altro l’Olimpia viaggia a 81,7 di media, quindi è stata molto sottotono rispetto al solito. Può contare però sulla miglior difesa della serie A relativamente ai punti subìti: ne concede agli avversari 73,5 di media. Ettore Messina è apparso molto rabbuiato per il periodo dei suoi.

"Ci sarebbero tante cose da dire adesso, ma è meglio chiudersi in palestra e lavorare. Meno parliamo e meglio è - ha detto il coach -. Abbiamo inanellato una serie di quattro gare consecutive molto brutte e al di là della stanchezza non me lo so spiegare razionalmente. Sono ovviamente preoccupato, ma in questo momento di tratta di ritrovare i nostri equilibri". Domani sera i milanesi saranno impegnati in Eurolega contro il Barcellona, gara inutile ai fini del risultato essendo ormai fuori dai playoff europei, ma importante per ritrovare fiducia. E’ anche il motivo per cui l’Olimpia ha chiesto di giocare contro la Carpegna Prosciutto il giorno di Pasqua anzichè il classico sabato sera di vigilia. La palla a due è fissata per le 17 con diretta solo sulla piattaforma Eleven Sports, fischiano Sahin Valzani e Nicolini.

e.f.