Milano Vuelle 102 a 70: una trasferta da Caporetto per i biancorossi

Milano 9 aprile 2023 - Mano sul mento, occhio sul campo dove la sua Vuelle stava ondeggiando tra i meno venti e i meno 30 punti. Per dirla con Baudelaire: aveva la faccia più triste di un funerale. Perché questa trasferta della formazione biancorossa si è trasformata in una ennesima Caporetto (102 a 70).

E con questa sconfitta la formazione di Repesa ha collezionato 6 sconfitte nelle ultime sette gare di campionato.

Una partita che è finita malissimo contro la formazione di Messina, dopo un inizio di gara che aveva invece fatto ben sperare perché la Carpegna Prosciutto aveva chiuso i primi dieci minuti di gioco in vantaggio per 22 a 19, grazie ai contropiedi nati sulle distrazioni della formazione milanese. Ma tutte le speranze di sono spente ad inizio del secondo quarto quando dopo due minuti di gioco arriva il primo sorpasso dei padroni di casa sul 23 a 22.

Ma non solo questo perché l'intensità difensiva dell'Armani ha mandato completamente in tilt un attacco che fino a qualche minuto prima aveva funzionato bene, con Moretti ma soprattutto con Cheatham e Charalampopoulos. E da qualche punto la gara ha iniziato a rotolare in un burrone perché per sei minuti la formazione biancorossa non è riuscita a mettere dentro un solo canestro su azione, arrivando all'intervallo con un parziale di 31 a 9.

Finché c'è stato un barlume di partita forte il divario anche sotto i tabelloni, anche se nel finale tutto si è allentato anche perché sia Milano che Pesaro stavano solamente aspettando lo scorrere dei minuti per infilarsi sotto la doccia.

Una gara che dice che sull'altro fronte Davies e Napier, con l'aggiunta di Shields, hanno fatto quello che hanno voluto in campo. Sul fronte pesarese i numeri di alcuni giocatori sono impietosi perché Rahkman chiude con 4 punti segnati nei 26 minuti che è stato in campo (due contropiedi all'inizio); dietro di lui occorre mettere Daye che in 14 minuti ha segnato 2 soli punti a partita fra l'altro morta. Quindi arriva Delfino che in 19 minuti di gioco ha segnato 0 punti con 0 su 4 al tiro.

Charalampopoulos, uno dei migliori in campo, tutta la seconda parte della gara l'ha trascorsa in panca. Da salvare la prima parte della gara di Moretti, quella di Tambone che comunque si sbatte in difesa ed anche Cheatham, l'unico che ha percentuali più che ottime perché chiude con 4 su 5 nelle bombe. Non male anche il match di Totè, sotto tono invece Kravic. Per sperare di rimettersi in carreggiata al fine di rientrare tra le prime otto e quindi partecipare ai play off ora la Carpegna Prosciutto non può ora assolutamente fallire il match di domenica prossima contro Scafati.

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Davies 16, Pangos 7, Tonut, Melli 5, Napier 22, Ricci 9, Biligha, Hall 8, Baldasso 9, Shields 15, Hines, Datome 11

Coach: Messina

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Kravic 2, Abdur-Rahkman 4, Visconti 6, Moretti 15, Tambone 7, Daye 2, Charalampopoulos 11, Totè 7, Cheatham 16, Delfino

Coach: Repesa

Arbitri: Sahin, Valzani, Nicolini