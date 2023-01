Mini-abbonamenti per il ritorno La società lancia la palla ai tifosi

Dopo la positiva esperienza lanciata nel girone d’andata, la Carpegna Prosciutto ha deciso di fare il bis proponendo un mini-abbonamento valido per tutte le 8 partite del girone di ritorno in programma alla Vitrifrigo Arena. La tessera, denominata "Give me 8", sarà in vendita da lunedì 16 a sabato 21 gennaio online su Vivaticket.com; al Vuelle Point ProdiSport (in Largo Ascoli Piceno 5) dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30; in tutti i punti vendita Vivaticket. Questi i prezzi del miniabbonamento:Tribuna laterale L2, L8 e N1, N7: 170 euro intero e 100 euro ridotto; Tribuna (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 230 euro intero e 100 euro ridotto; Tribuna centrale (settore L5): 270 euro intero e 100 euro ridotto; Parterre (settori B,C,F,G): 400 euro intero e 200 euro ridotto. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni.

Il girone di ritorno non rispetta l’ordine di quello di andata, ma è asimmetrico. La Lega Basket, dopo l’esperimento tentato la scorsa stagione, ha deciso di riconfermarlo. Ecco i match in programma da qui a maggio: sabato 21 gennaio alle ore 20.30 Carpegna Prosciutto-Tezenis Verona; domenica 5 febbraio alle ore 20 Carpegna Prosciutto-Unahotels Reggio Emilia. Per tutti gli altri match non è ancora stata definita la programmazione con relativi orari ed eventuali anticipi o posticipi: domenica 5 marzo Carpegna Prosciutto-Happy Casa Brindisi; domenica 19 marzo Carpegna Prosciutto-Germani Brescia; domenica 2 aprile Carpegna Prosciutto-Dolomiti Energia Trentino; domenica 16 aprile Carpegna Prosciutto-Givova Scafati; domenica 23 aprile Carpegna Prosciutto-Pallacanestro Trieste; domenica 7 maggio Carpegna Prosciutto-Bertram Yachts Derthona Tortona.