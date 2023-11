Minibasket, ecco l’esercito dei più piccoli

Oggi alle 13 sarà la Vitrifrigo Arena ad ospitare la finale della 10ª edizione del torneo "Halloween Bees" che ieri ha occupato gran parte degli impianti sportivi della città, con tantissimi bambini in campo e altrettante famiglie sugli spalti o in giro per Pesaro, il che aiuta a far conoscere il territorio grazie alla palla a spicchi, come da tradizione è sempre successo.

Due settimane fa si era disputata la "first leg" dedicata alle categorie Under13 e Aquilotti Senior, con 26 squadre provenienti da tutta Italia. I ragazzi si erano sfidati in una intensa tre giorni di mini-basket che ha visto prevalere in entrambe le categorie proprio i padroni di casa dei Bees Pesaro con le annate 2011, che in finale hanno avuto la meglio su Città Futura Roma, e con i 2013, vittoriosi su Olimpia Basket Roma.

La "second leg", che si conclude in giornata, sarà dedicata invece alle categorie Esordienti e Aquilotti Junior. Le squadre partecipanti questa volta saranno addirittura 28: fra i più piccoli, gli Aquilotti Junior, saranno presenti tra le altre BSL San Lazzaro, Fortitudo Bologna, Olimpia Basket Roma e U.S.E. Empoli oltre a diverse società locali come C.A.B. Stamura Ancona, Nuovo Basket Fossombrone e Marotta Basket. Nell’annata 2012 degli Esordienti il respiro è persino internazionale perché oltre all’ormai consolidata partecipazione del Travel Team, la selezione internazionale di David Fauthoux, saranno presenti gli slovacchi del M.B.A. Prievidza e i tedeschi del FB Bayern Munchen, insieme alle tante società del panorama del minibasket italiano come Willie Rieti, Fortitudo Bologna, Fonte Roma Basket, Libertas Cernusco, G.S. International Imola, Pielle Matera e alcune realtà del nostro territorio come Pallacanestro Acqualagna e Sporting Porto Sant’Elpidio. Un bellissimo torneo che ha dato ai più piccoli la possibilità di incontrarsi e divertirsi sia in campo che fuori.

e.f.