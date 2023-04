Mister Orazi: "Con il Lunano ha vinto anche l’entroterra"

I campionati provinciali e regionali Juniores Under 19 si sono chiusi da poco con le rispettive vittorie di Lunano e K Sport Montecchio. Due società importanti della zona ma certamente con tante differenze per quanto riguarda il mondo del calcio giovanile: se la K Sport è in grandissima ascesa a livello provinciale e regionale, dove sta conseguendo importanti risultati in tutta la fascia agonistica con il coronamento del campionato Under 19 vinto, il Lunano rappresenta un po’ la novità del campionato, alla prima apparizione nel torneo di categoria dove ha ottenuto una vittoria impronosticabile per i più.

Qui Lunano. Per l’Under 19 del Lunano Calcio, alla prima partecipazione al campionato provinciale è stato un cammino costante, culminato con una il pareggio nell’ultima gara contro il Delfino, che ha permesso ai ragazzi di mister Stefano Orazi di vincere il titolo di categoria. "Da outsider– sottolinea Orazi – è una grande soddisfazione arrivare alla vittoria; durante la stagione siamo stati quasi sempre in testa e grazie anche alla grande crescita di tutti i ragazzi siamo riusciti a portarci a casa questa bella emozione. I giocatori provengono tutti dal Montefeltro per cui è una bella vittoria per tutto il territorio. Merito principale va al presidente Galletti e tutti i suoi collaboratori, lo staff tecnico composto da Riccardo Corradi preparatore dei portieri, Giacomo Battazzi preparatore atletico, e mi sento di fare una menzione particolare per il mio collaboratore Manuel Uguccioni che durante la stagione è stato preziosissimo sia per me che per tutto il gruppo".

Qui K Sport Montecchio. La vittoria del campionato è passata dallo spareggio di Cattolica vinto contro i pari età dell’Urbania per uno a zero, grazie ad un gol di Piermattei su calcio d’angolo. "Fino a metà campionato eravamo a pari punti con l’Urbania poi abbiamo avuto un piccolo calo che possiamo anche considerare fisiologico considerando la stagione molto impegnativa che abbiamo sostenuto, A sei giornate dal termine eravamo a 4 punti dai durantini – dice mister Gabriele Bartolucci – il lunedì parlando con i ragazzi ci siamo prefissati di fare 18 punti aspettando qualche passo falso dell’avversario e così è stato. E’ stato un confronto utile per capire quello che potevamo dare e dove potevamo arrivare e i ragazzi sono stati bravissimi a seguirmi". Del resto i numeri sono lì a dimostrarlo: "Abbiamo chiuso il campionato – continua l’allenatore – con il migliore attacco 71 gol fatti e miglior difesa; 21 gol subiti e 52 punti come l’Urbania. Ringrazio per questo traguardo raggiunto i ragazzi per averci creduto sempre, il mio staff, genitori e dirigenti sempre presenti e una grande società che permette di allenarci in strutture all’avanguardia". Amedeo Pisciolini