Mockevicius, ufficiale il ritorno alla Vuelle: "Voglio onorare questa seconda chance"

E’ ufficiale il ritorno in città di Egidijus Mockevicius. Una trattativa conclusa in poche ore da parte della Vuelle che stavolta ha preferito andare sul sicuro, riportando in maglia biancorossa un giocatore che già conosce, sia dal punto di vista tecnico che umano. Non solo. E’ stato anche compagno di Scott Bamforth a Le Mans nel 202021.

"E infatti con Scott abbiamo condiviso gli stessi ricordi a proposito di Iggy, un grande lavoratore e combattente" dice il ds Stefano Cioppi, che ha avuto un alleato in questa operazione, l’attuale gm dei Wolves, dove stava giocando Mockevicius, altro ex della Vuelle: "Dopo aver appeso le scarpe al chiodo Donatas Zavackas è diventato dirigente e quindi abbiamo potuto approcciare con serenità il discorso, anche perché il contratto a gettone di Mockevicius era in scadenza. Ci ha detto che avrebbe potuto prolungarlo, ma gli infortunati dei Wolves stavano rientrando e alla fine Iggy ha preferito un posto dove lo spazio fosse garantito".

Mockevicius è rimasto un po’ sorpreso che Pesaro sia tornato a cercarlo, anche se i rapporti con lui non si erano mai interrotti in questi anni: "Un bravissimo ragazzo e un grande professionista, che ha sempre stretto i denti nei momenti difficili, sia della squadra che personali - dice ancora Cioppi -. Mi ha confessato che quando i suoi agenti gli hanno detto del nostro interessamento si è guardato allo specchio e ha esclamato: chi l’avrebbe mai detto che ci saremmo ritrovati? Ci ha promesso che farà di tutto per onorare i buoni ricordi che abbiamo di lui".

La sua carriera inizia a Vilnius, poi nel 2012 attraversa l’oceano per frequentare il college di Evansville e una volta uscito dall’università rimane negli Stati Uniti per fare esperienza con i Long Island Nets. Nel 2017 torna in Lituania per indossare la canotta del Lietuvos Rytas poi, nell’annata seguente, ecco l’approdo a Pesaro dove disputa 30 partite, con una media di 11,3 punti e 11,4 rimbalzi per match. Le ottime prestazioni con la maglia della Vuelle gli valgono una chiamata dalla Spagna con al Fuenlabrada, mentre nel 202021 si trasferisce nella massima serie francese, a Le Mans, dove ha come compagno di squadra Scott Bamforth, che ritroverà a Pesaro. Anche nel 2022 comincia la stagione in Francia, stavolta nel Provence Basket, però la sua annata si conclude in Romania, al Csm Constanta. In estate era tornato poi in Lituania per firmare con l’Alytus Wolves, formazione impegnata anche in EuroCup e con la quale ha disputato l’ultima partita martedì scorso nella vittoria contro il Besiktas ma nella quale ha giocato solo 6’ forse anche perché ormai era nell’aria il suo ritorno in Italia.

non è più solo sotto i tabelloni: avrà più competizione, una cosa del tutto naturale in una squadra che vuol essere attrezzata con due giocatori per ruolo, ma avrà anche la possibilità di spendere un fallo senza ansia, o rifiatare in panchina senza essere spremuto. Mockevicius arriverà a Pesaro domani sera e lunedì svolgerà le visite mediche per essere pronto a cominciare la settimana di allenamenti che porteranno alla sfida contro Napoli della sesta giornata.

