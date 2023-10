Moie Vallesina vince a Maiolati Spontini: il gol di Mosca decide la sfida con Biagio Nazzaro

MOIE

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni (45’ st Giampaoletti), Balducci, Marini, Pandolfi (25’ st Costantini), Mosca (38’ st Montesi), Rossetti (45’ st Gueye), Sassaroli, Paolucci. All. Rossi.

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Terranova (1’ st Guerri), Agostinelli, Brocani, Ortolani, Cecchetti, Borocci (15’ st Parasecoli), Cardinali, Giacconi (15’ st Petoku), Coppari (15’ st Canulli), Montagnoli. All. Domenichetti Arbitro: Ulisse di Macerata. Rete: 5’ st Mosca (rig.).

Il Moie Vallesina vola. La formazione di Pierucci supera anche la Biagio Nazzaro conquistando la seconda vittoria consecutiva. Con i tre punti il Moie Vallesina si porta anche in testa alla classifica in compagnia di Sant’Orso e Fermignanese. Al Pierucci si affrontano due formazioni ambiziose e che ambiscono ai quartieri nobili del girone A di Promozione. A inizio ripresa il gol che decide la sfida. Rossetti viene atterrato in area da Brocani. L’arbitro indica il dischetto e Lorenzo Mosca dagli undici metri non sbaglia.