Momento Vigilar, Fano vola verso la serie A2

La Vigilar batte Bologna e consolida il primato. Coach Castellano, quale la chiave del match?

"Bologna si presentava al Palas Allende come una squadra che comunque metteva in difficoltà tutte le avversarie ed era anche la squadra che ha fatto dopo Pineto più 3-0. E’ una squadra che gioca bene. Ha una fase di muro difesa molto buona. La chiave contro Bologna è stata quella di non giocare come loro, nel senso di continuare a creare un nostro stile di gioco che comunque è molto aggressivo, partendo dalla battuta".

Situazione infortunati?

"Finalmente abbiamo recuperato qualche infortunato, anche se per esempio domenica scorsa prima della partita c’è stato una leggera defaiance di Stefano Ferri che ho preferito preservare. Ho una panchina lunga che mi permette di farlo, la qualità della squadra è che posso contare su ogni giocatore".

Anche contro Bologna ha dato fiducia ai giovani. Sono il valore aggiunto?

"Non credo che ho giocatori giovani o meno giovani, ho solamente giocatori che la domenica scendono in campo e danno tutto, ma soprattutto giocatori che si allenano duramente durante la settimana. Persone che si allenano intensamente tutti i giorni per poi mettermi in difficoltà su chi scegliere da mandare in campo in partita. L’importante è che ognuno si ritagli il suo ruolo. Federico Roberti sta avendo spazio, ma penso che la chiave di svolta della partita con Bologna è stata l’entrata di Sabatini. E’ lui che ha creato quello strappo nel primo set che ci ha permesso di comunque di vincerlo e poi di conseguenza di vincere anche gli altri parziali".

Avete il secondo pubblico dell’A3 come incassi. Quanto conta nel risultato finale?

"Il pubblico sta accorrendo numeroso, di questo sono contento, perché senti che lo spettacolo che offriamo è un bello spettacolo".

In campionato imolacabili, nelle partite secche, vedi Coppa Italia con Macerata, c’è qualcosa ancora da migliorare?

"In campionato siamo migliorati e quindi va bene così, io ci penso ovviamente. Devo essere sempre critico e analitico in tutto quello che facciamo e ci sono stati alcuni passaggi a vuoto. Sono contento, ma sono una persona che pretende molto dai giocatori".

Palas Allende inadatto per la serie A2, ci pensa?

"Il problema palazzetto non mi riguarda direttamente, ma il nodo impianti è cruciale".

Beatrice Terenzi