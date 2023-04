Monaldi, il bomber imprenditore "Che spettacolo i miei 300 gol"

La sua prima rete arrivò contro il Carpegna e la dedicò al nonno Arturo, allora novantenne: "E’ impressa nella mia memoria, da un calcio di punizione di Serrandrei la palla arrivò in area, io la colpii di testa e la vidi entrare in porta. Che gioia!". Era la metà di settembre del 1998 la stagione del debutto in Seconda categoria con la maglia del Piandimeleto. L’ultima rete (si fa per dire) è stata quella di sabato contro il Furlo sempre con il Piandimeleto, nel mezzo 25 anni di calcio, 300 reti. Questo è Simone Monaldi, 40 anni, bomber per passione e imprenditore per vocazione (ha un’azienda con una trentina di dipendenti).

Simone, il trecentesimo gol come è stato e a chi l’ha dedicato?

"In una azione di contropiede in scivolata ho fatto il pallonetto al portiere, l’ho dedicato alla mia famiglia, a incominciare da mia moglie Alessandra che mi permette ancora di giocare a calcio".

L’ha festeggiato il trecentesimo gol?

"Questa sera porto tutti i compagni di squadra, i tecnici e i dirigenti a cena, 300 gol non arrivano tutti i giorni".

Quanti gol nell’attuale stagione?

"Sono 34, con la Coppa Italia 36".

Il gol più bello della sua carriera da goleador?

"Diversi, è difficile sceglierlo, è sempre piacevole fare gol". Quello più importante?

"Sicuramente quello segnato sempre con il Piandimeleto, nella gara sul neutro di Lucrezia contro il Loreto che ci permise di pareggiare all’ultimo minuto e di andare ai calci di rigore che poi ci premiarono con il raggiungimento della Promozione".

Ha un traguardo da raggiungere?

"Mi ero prefissato di raggiungere i 300 gol, ora vediamo dove potrò ancora arrivare".

Nel giugno del 2017 il Piandimeleto Calcio si era fuso col Frontino calcio prendendo parte al campionato di Seconda Categoria, girone A, nell’aprile 2021 a fine torneo arrivò la decisione di chiudere i battenti, ma dopo l’anno sabbatico la scorsa estate c’è stata la ripartenza in Terza categoria e ora a cinque giornate dal termine è primo in classifica a più 4 dalla Santangiolese, sabato incontrerà le Pole, terza in classifica a meno 18 dalla capolista.

Monaldi ci sarà e sempre con il gol in canna, ricominciando da 300.

Amedeo Pisciolini