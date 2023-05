Mondiale Superbike, l’odissea di Marco Gaggi: rimonta ma viene "falciato" da un avversario

Marco Gaggi torna dal Gp di Catalogna deluso. In Spagna è stata la seconda tappa di questa edizione della categoria Supersport 300 del Mondiale di Superbike. Nel primo appuntamento il pilota fanese aveva registrato un quinto e decimo posto ad Assen in Olanda. Nell’ultimo fine settimana invece le cose sono andate diversamente. Alla fine ha infatti concluso rispettivamente diciassettesimo e tredicesimo, piazzamenti che gli hanno fruttato appena 3 punti per una classifica generale che adesso lo vede all’undicesimo assoluto a quota 20 e terzo del lotto degli italiani. Il weekend sul circuito di Montmeló di Barcellona ha visto il diciannovenne fanese, rischiare anche grosso. Da ventiquattresimo in griglia di partenza era risalito sino alla settima posizione in gara 1, dove al penultimo giro, mentre stava per inserirsi nella pattuglia là davanti, è stato falciato da un avversario. Ha poi avuto la prontezza di rialzarsi, riprendere la moto e completare la corsa, giungendo diciassettesimo. Nella seconda prova ha chiuso tredicesimo. "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno" e impariamo", dice Gaggi.

b.t.