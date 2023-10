Mondiale Superbike: Marco Gaggi 2° a Pesaro

Si è conclusa con un altro prestigioso podio una stagione positiva per Marco Gaggi (foto), al suo quarto anno consecutivo nel Mondiale Superbike Supersport 300. Il diciannovenne pilota fanese si è infatti piazzato secondo in gara 1 sul circuito portoghese di Portimao, dopo il bel terzo posto in gara 2 ad Aragon in Spagna e la strepitosa seconda posizione conquistata a Most in Repubblica Ceca correndo con le gomme slick a dispetto della pioggia. All’Autodromo Internacional di Algarve il 93 si è dimostrato veloce sin dalla Superpole di qualifica registrando il nono tempo, migliorato a qualche ora di distanza finendo proprio a ridosso del compagno di scuderia Mirko Gennai in una corsa interrotta dalla bandiera rossa all’ultimo giro per un pericoloso incidente verificatosi più indietro rispetto al gruppo di testa. Il grande exploit del sabato della BrCorse di Arcore (Mb) non si è potuto ripetere il giorno seguente, quando purtroppo Marco Gaggi non è riuscito neppure a partire a causa di un problema alla moto emerso nello schieramento. Il testimonial di Comune di Fano ed Amici Senza Frontiere non ha così avuto la possibilità di scalare ulteriormente la graduatoria generale, dove al termine degli 8 round in calendario ha chiuso decimo a quota 106 punti contro i 26 che nel 2022 lo fecero classificare ventunesimo assoluto. "Sabato penso sia stata la gara più bella della stagione", dice Gaggi che ringrazia tutti gli sponsor.

b.t.