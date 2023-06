Mondolfo Marotta doma il Marzocca e si salva OsimoStazione a valanga, il Villa retrocede

atletico mondolfo marotta

1

marzocca

0

(dts.)

ATLETICO MAROTTA: Montesi, Curzi,( 26’ st Pompei) Orciani, Morganti, Simone, Travaglini, Marconi, Fraternali (26’ st Giobellina), Bertarelli, Bracci (23’ st Frulla) Pacenti( 8’ pts Cordella). All. Sartini. OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini(1’ st Rossi), Montanari, Tomba, Breccia (38 st Pierucci) Arsendi (1’ st Spano), Abbruciati (38’ st Felicissimo), Canulli, Paolini, Pigini. (1’ sts Rossetti). All. BarattiniRete: 8’ sts Cordella

Note: Tempo variabile, pioggia ad intermittenza, campo in perfette condizioni, spettatori 500 circa. Ammonizioni: Tomba ,Canulli, Bertarelli, Abbruciati, Arsendi. Cordella. Paolini. Angoli: 2-6; rec: 2,+6.

Non bastano 120 al Marzocca per l’impresa. L’ Atletico con un gol di Cordella nei supplementari stacca il biglietto per la prossima stagione di Promozione. Gara contratta, prima azione da gol al 23’ dopo un’incursione di Pacenti interviene Marconi che dal limite spara un sinistro che Giovagnoli devia in angolo. Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Simone che termina a lato. Poi Morganti spara dal limite ben servito da Bertarelli palla che scheggia la traversa. Chance per gli ospiti che sfruttano una palla persa sanguinosa di Fraternali, intercetta Montanari che innesca Canulli che spara un diagonale, risponde Montesi che devia in angolo. La gara si si accende sul capovolgimento slalom di Pacenti dentro l’area cross al veleno nessun giocatore locale trova la deviazione. Ripresa nervosissima con tante interruzioni e molto fallosa. Il gol dell Atletico arriva all’8’ su azione insistita di Frulla sulla sinistra che innesca Bertarelli con un cambio gioco spettacolare, l’assist per Cordella accorrente vale l’1-0 finale nervoso con rissa.