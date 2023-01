MondolfoMarotta all’ultimo respiro

SAN COSTANZO

1

VILLA SAN MARTINO

4

SAN COSTANZO: Cavalletti, Vitali, Polverari, Zandri, Canapini, Andreoletti, Esposito, Damiani (12’ st Guenci), Ordonselli (26’ st De Filippo), Passarini (41’ pt Benvenuti), Marchetti (3’ st Grilli). All. Crespi.

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Ricevuti, Tartaglia, Postacchini, Vagnini, Sanchini, Ballerini, Pedini (43’ st Marinelli), Carsetti (45’ st Giannelli), Prodan (37’ st Pascucci), Piccioni (35’ st Ascani). All. Cicerchia. Arbitro: Negusanti di Pesaro

Reti: 38’ pt Carsetti, 3’ st Balleroni, 17’ st Prodan, 38’ st Guenci, 46’ st Tartaglia (rig.).

Vittoria del Villa San Martino nella gara di recupero in casa del fanalino di coda San Costanzo. La prima azione di rilievo è degli ospiti: al 10’ Tartaglia apre un varco nella difesa locale, entra in area e fa partire un tiro che finisce di poco alla destra di Cavalletti. Passano solo due minuti e il San Costanzo risponde con Marchetti che da distanza ravvicinata mette fuori di poco. Alla mezz’ora si fa vedere Andreoletti: raccoglie un traversone di Passarini e da ottima posizione conclude alto. Al 38’ Il Villa San Martino passa in vantaggio. Prodan serve Carsetti che insacca. La ripresa si apre subito con il raddoppio ospite con Balleroni che da una mischia in area fa centro. Al quarto d’ora contropiede ospite, Prodan supera Canapini e realizza la terza rete. Il San Costanzo non demorde e cerca il gol della bandiera, ci prova Vitali con un bel tiro da fuori area. Ci riesce il neo entrato Guenci al 38’ che irrompe di forza in area e mette alle spalle di Cocco. Nel finale il Villa San Martino conquista un rigore e dal dischetto Tartaglia fa poker.