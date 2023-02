MondolfoMarotta corsara, OsimoStazione finisce ko

OSIMOSTAZIONE

2

MONDOLFOMAROTTA

3

: Bottaluscio; Polenta (27’ st D’Auria), Martelli (35’ st Karalliu), Staffolani, Bah; Rinaldi, Ippoliti (1’ st Sampaolesi), Pizzuto (40’ st Berrettoni), Nanapere; Gelli, Ramos (1’ st Mazzocchini). All. Girolomini.

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Mattioli, Curzi, Giobellina, Morganti (30’ st Fraternali), Travaglini, Marzano, Polverani (40’ st Creatore), Marconi (39’ st Orciani), Cordella, Bracci, Pompei (32’ st Bertarelli). All. Giometti.

Reti: 11’pt e 38’ pt Bracci, 39’ st Cordella rig.

I ferrai affondano al Bernacchia travolti da un cinico Atletico. All’11’ l’equilibrio si spezza: Bracci è bravo a gestire una palla vagamente e dal limite dell’area scocca il tiro che non lascia scampo a Bottaluscio per il vantaggio ospite. Poco dopo al 15’ è Cordella che davanti a Bottaluscio si fa ipnotizzare sparando in bocca all’estremo difensore. La Stazione con personalità prova ad imporre la manovra ma scarsa di conclusioni a rete. Diversamente l’Atletico di rimessa al 38’ raddoppia. Cordella semina il panico in area biancoverde è serve a Bracci il pallone da spingere in rete. Al 43’ l’episodio che ha scaldato gli animi in tribuna: Staffolani calcia a giro con deviazione di Mattioli e ribattuta in rete di Gelli, ma per l’arbitro la palla non è entrata. Nella ripresa i locali si propongono in avanti con decisione. Tant’è che Martelli per ben due volte (60e 62), ha l’opportunità di riaprire la partita da posizioni vantaggiose, ma prima calcia alle stelle e dopo debolmente. Nel finale Cordella trova il rigore che trasforma.