MondolfoMarotta, esonerato Pompei Al suo posto chiamato mister Sartini

Settima vittoria consecutiva per la K Sport Montecchio e il traguardo dell’Eccellenza è a un passo. Dietro va come un treno l’Urbania che se non riuscirà a raggiungere la capolista (cosa improbabile vista la differenza di 13 punti a 5 giornate dal termine) punta a ‘saltare’ i playoff grazie alla forbice dei 10 punti (attualmente la differenza tra l’Urbania e le terze in graduatoria è di 8 punti). Nella bassa classifica è sempre più in sofferenza la Cagliese e anche il Villa San Martino non è messo bene.

I numeri. In caduta libera il Mondolfo Marotta (sconfitto a Barbara) in grado di incamerare un solo punto nelle ultime 8 partite. 18 punti nelle ultime 10 gare per il Sant’Orso. Il K Sport Montecchio con 60 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 56 reti quello dell’Urbania. La squadra che ha subito più reti è quella del San Costanzo (48) invece la difesa meno perforata appartiene al Portuali Ancona (19). Il Gabicce Gradara è il team più abbonato ai pareggi (13).

Ha messo la quarta il Gabicce Gradara che con il successo a Fermignano ha incamerato la quarta vittoria consecutiva. "È’ stata una vittoria meritata arrivata al termine di una prova di grande personalità in ogni fase della partita – ha spiegato nel dopo match il diesse Filippo Cipriani - L’atteggiamento è stato quello giusto, ci siamo difesi con ordine, abbiamo creato pericoli, siamo stati cinici in zona gol, a centrocampo abbiamo fatto gioco. Abbiamo interpretato bene i tempi della partita, si siamo affidati al palleggio quando era il momento, siamo ripartiti con i tempi giusti in fase d’attacco mostrando una certa maturità di squadra. La partita è stata sempre in controllo. È stata una delle migliori prestazioni stagionali al cospetto di un forte avversario quale la Fermignanese. Ulloa è stato bravo a farsi trovare all’appuntamento con la stoccata, ma bravi alla stessa maniera i compagni di squadra. Tutti meritano l’applauso. Abbiamo preso un margine sulla sesta, però non possiamo mollare di un centimetro perché se l’Urbania, che ospitiamo al Magi all’ultima giornata, allunga, gli spareggi saltano".

Salta la panca. A 5 giornate dal termine ci sono ancora cambi sulle panchine delle squadre di Promozione. Come riportato ieri da queste colonne si è dimesso l’allenatore della Fermignanese Marco Teodori, il sostituto è Riccardo Guidi. L’Atletico Mondolfo Marotta ha esonerato dopo la riunione di lunedì sera l’allenatore Alain Pompei, al suo posto è stato chiamato Davide Sartini, ex Real Metauro e Urbania in Eccellenza. All’Atletico Mondolfo Marotta per raggiungere l’obiettivo salvezza bastano 2 vittorie.

La squadra della settimana. 1)Palazzi (Sant’Orso), 2)Ribichini (Portuali Ancona), 3)Aluigi (Urbania), 4) Morsucci (Barbara), 5)Vagnini (Villa San Martino), 6) Ippoliti (Osimo Stazione), 7) Benvenuti (San Costanzo), 8) Ricciotti (Valfoglia), 9)Pieralisi (Biagio Nazzaro), 10)Rossi (K Sport Montecchio), 11) Ulloa (Gabicce Gradara). All. Simone Lilli (K Sport Montecchio). Arbitro: Spadoni di Pesaro (Olympia Marzocca –San Costanzo).

Amedeo Pisciolini