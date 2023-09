MondolfoMarotta infilza la Pergolese

MOIE

1

VALFOGLIA

3

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci P., Marini, Sassaroli, Mosca, Rossetti, Giunchetti (35’ st Pandolfi), Yuri Druzhbliak (23’ st Paolucci). All. Rossi.

VALFOGLIA: Adebiyi, Pagnello, Cenciarini (10’ st Fronzi), Passeri, Gallotti, Fraternali, Bartomioli, Scoccimarro, Carboni (5’ st Pagano), Diomede (43’ st Signorotti), Balducci (43’ st Casoli. All. Sabatini.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Reti: 12’ pt Yuri Druzhbliak 40’ pt Balducci P.(aut) ; 15’ st Diomede, 30’ st Balducci F

MOIE VALLESINA

Arriva contro il Valfoglia, la prima sconfitta per il Moie. La squadra di Rossi parte forte, domina e al 12’ sblocca la gara con il primo gol del giovane Yuri, che trova il tap-in vincente. Nonostante le numerose occasioni però il Moie non concretizza e non chiudendo la partita, lascia aperto lo spiraglio della rimonta. Al 40’ arriva il pareggio del Valfoglia su azione confusa grazie all’autorete del difensore locale Balducci. Nella seconda frazione il match cambia radicalmente forma, il Valfoglia prende coraggio e si fa insistentemente avanti mentre il Moie non ritrova la freschezza e la lucidità del primo tempo. Al 15’ a portare in vantaggio la squadra ospite è Diomede e a seguire, su una ripartenza, al 30’ il definitivo 1-3 porta la firma di Balducci, numero 11 valfogliano.