MondolfoMarotta, scatto salvezza. Fermignanese corsara

MOIE VALLESINA

0

VALFOGLIA

3

MOIE VALLESINA: Barigelli, Madonna (15’ st Coppari), Gregorini, Carboni, Balducci, Marini, Pandolfi (3’ st Costantini), Mosca (40’ st Borra), Ruggeri (25’ st Gueye), Cercaci, Rossetti (15’ st Berardi). All. Rossi

VALFOGLIA: Adebiyi, Aiudi, Cenciarini, Pagnello, Gallotti, Scoccimarro, Renzi (45’ st Simoncini), Ricciotti (1’ st Elezaj), Carboni (20’ st Cirulli), Diomede, Bartomioli. All. Angelini

Arbitro: Bardini di Macerata.

Reti: 30’ pt e 40’ st (rigore) Diomede, 35’ pt Bartomioli

Note: espulsi al 40’ pt Cercaci gioco violento, al 15’ st Gregorini per doppia ammonizione e al 40’ st Carboni N. per fallo su chiara occasione da gol

MOIE VALLESINA

Cade nuovamente il Moie in casa e in maniera vorticosa. Il Valfoglia espugna il Pierucci con un 3-0 in una partita condizionata dalla giornata ’no’ dei padroni di casa. Un trionfo per gli uomini di Bebo Angelini che passano in vantaggio alla mezz’ora con Diomede, raddoppiano grazie a Bartomioli e mettono il sigillo nella ripresa su un calcio di rigore trasformato da Diomede.