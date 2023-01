MondolfoMarotta va a segno e beffa la Vigor Castelfidardo

moie

2

portuali

0

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Madonna (16’ st Pandolfi), Cercaci (44’ st Bentivoglio), Rossetti (20’ st Ruggeri), Berardi (42’ st Api), Paolucci (16’ st Costantini). All. Rossi.

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Rinaldi, Tonini, Santoni, Savini, Severino (25’ st Moretti), Carnevali, Romanelli (10’ st Bozzi), Gioacchini, Lazzarini (40’ st Ragni), Morbidoni (21’ st Stortoni. All. Ceccarelli.

Arbitro: Narcisi di San Benedetto.

Reti: 28’ st Berardi rig, 33’ st Ruggeri

MAIOLATI SPONTINI

Ricomincia nel migliore dei modi il Moie Vallesina, che all’inlese batte i Portuali, alla vigilia dati per favoriti. Una partita ben interpretata dai ragazzi di mister Rossi. Infatti sono due le clamorose occasioni per i rossoblù nei primi 10 minuti del match, una con Cercaci e l’altra sui piedi di Madonna. I gol arrivano nella ripresa: un difensore dei Portuali intercetta un tiro in area, nel farlo tocca il pallone con la mano; rigore che Berardi trasforma. Al 33’ arriva il raddoppio con Ruggeri che da due passi, dopo una bella ripartenza, insacca e fa esplodere la gioia di giocatori, dirigenti e pubblico di casa.