Montanari e Scavolini Una stagione d’oro

Le pesaresi Emanuela Montanari (Flipper Triathlon Ascoli) e Sara Scavolini (Dinamo Triathlon Pesaro) sono state premiate ad Ancona per la stagione appena trascorsa dalla Federazione Italiana Triathlon Comitato Regionale Marche e dal Coni Marche. Il riconoscimento è stato consegnato alle due campionesse dal presidente del Coni Fabio Luna. "La stagione 2022 è iniziata sottotono, avrei voluto mollare tutto – racconta la pesarese Emanuela Montanari – poi non so cosa sia successo, è scattata quella molla che mi ha portato a concludere anche quest’anno 13 gare tra sprint (750 mt nuoto, 20 km bici, 5 km corsa), olimpici (1.5 km nuoto, 40 km bici, 10 km corsa) ed un mezzo Ironman (1.9 km nuoto, 90 km bici, 21 km corsa) nell’isola d’Elba, piazzandomi sempre abbastanza bene a livello assoluto. Essere premiata dal Coni e dal Comitato Regionale Marche Fitri è un vero piacere, ho ricevuto il premio per il secondo posto regionale nella distanza triathlon sprint, nella distanza triathlon olimpico, nel rank duathlon e nel super rank il primo posto come quantità di gare svolte. La stagione 2022, a livello nazionale nella mia categoria di anni (M1 4044) con i colori della Flipper Triathlon Ascoli Piceno mi vede qualificata sia nella distanza sprint che olimpica sempre al secondo posto". Soddisfatta del premio anche Sara Scavolini: "Ho iniziato a fare i primi allenamenti di triathlon a luglio 2021 e la mia prima gara è stata su distanza sprint a San Mauro Mare in Romagna a settembre dello stesso anno, piazzandomi terza di categoria. Durante la stagione ho partecipato ad una decina di gare tra le quali il mio primo olimpico a Numana con un primo posto di categoria e il mio primo mezzo Ironman a Fasano. Il podio di cui vado più orgogliosa è quello ai Campionati Italiani di Aquathlon (2.5 km corsa, 1 km nuoto, 2.5 km corsa) Taranto, dove ho ottenuto un primo posto di categoria. Emozionante è stato anche il piazzamento assoluto al secondo posto a Montesilvano su distanza triathlon sprint. Essere premiata dal Coni Marche come terza classificata regionale nella specialità Duathlon e nel Super Rank come numero di gare svolte è stata una bella sorpresa".

b.t.