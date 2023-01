Montecalvo beffata: Tavullia passa alla fine

AVIS

0

ATHLETICO TAVULLIA

1

AVIS : Scotti, Truffi (46’ st Lobati), Borgiani, Cereti, Guerra (24’ st Albertini), Fontanesi, Di Addario, Innocentini, Rotondi (24’ st Del Grande) Polidori (37’ st Madonia) Giangolini, All. Romani.

ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Salvatori (44’ st Matteucci M,) Vagnini, Marcolini, Sabattini, Principi, Simoncelli (15’st Mercantini), Uguccioni (24’ st Crosetta) Tanfani (30’ st Focarini), Morelli, Matteucci F. (46’ st Piermaria). All. Carta.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Rete: 45’ st Principi.

Note: ammoniti Truffi, Marcolini, Vagnini, Sabattini e Fontanesi.

Partita molto tecnica con gli ospiti che spimgono ma non riescono a trovare il gol. Brava la difesa del Montecalvo e soprattutto il portiere Scotti. La ripresa inizia con il Montecalvo più aggressivo ma che non riesce a concludere. Al 7’ l’arbitro fischia un rigore netto su Salvatori ma Tanfani si fa ipnotizzare dall’ottimo Scotti che blocca. Il gioco continua sempre a centrocampo con poche emozioni. All’ultimo minuto su corner di Focarini in mischia Principi trova l’unico spazio libero per segnare con un forte tiro.