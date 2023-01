Montecalvo corsaro, Athletico Tavullia frenato

SANTA VENERANDA

1

MONTECALVO

2

SANTA VENERANDA: Bulzinetti, Angelelli (1’ st Costantini), Marchionni (1’ st Romano), Vaierani, Piccinetti, Barbarossa, Biancani, Oliva, Angelini (1’ st Federici G.; 12’ st ‘ Cancré), Intili, Ballerini (33’ st Covino). All. Bellagamba

MONTECALVO: Scotti, Nanni, Borgiani, Cereti, Bozzetto, Fontanesi, Albertini (40’ st Madonia), Innocentini, Di Addario, Polidori (36’ st Rotondi), Del Grande (29’ st Giangolini). All. Romani.

Arbitro: Uncini di Jesi

Reti: 19’ pt Innocentini, 27’ pt Polidori, 3’ st Costantini

PESARO

Colpo grosso del Montecalvo che incassa tre punti all’Orange stadio. Dopo una prima fase di studio, a sbloccare il risultato è il Montecalvo con Innocentini che, al 19’, crossa in area, ma la palla prende un effetto velenoso che inganna il portiere e la difesa. Il Montecalvo non è ancora sazio e raddoppia con Polidori che riceve palla in area e scarta un difensore e mette in rete. Il Santa Veneranda è poco preciso e non riesce a impostare il gioco in fase offensiva. In avvio di ripresa il Santa Veneranda accorcia le distanze con Costantini in mischia. I locali insistono ma il risultato non cambia.