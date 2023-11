Montecalvo e Lunano a tutto gas, il Tavullia vince in autogestione La capolista Montecalvo vince in rimonta contro il Real Altofoglia grazie ai gol di Persici, Mema e Fontanesi. I locali passano in vantaggio con Hoxha, ma vengono raggiunti dai gol di Ricci e Persici. Mema firma il 2-2, prima che Fontanesi segni il gol vittoria.