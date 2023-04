Montecchio a un passo dal sogno

Potrebbe concretizzarsi dopo la sosta alla ripresa del campionato il sogno della K Sport Montecchio che nell’ultimo turno ha aggiunto un altro tassello importante alla sua prestigiosa graduatoria. "Partita straordinaria quella giocata a Castelfidardo- sottolinea il presidente avvocato Enrico Tiboni (foto) - la squadra ha dimostrato di avere una padronanza della partita tenendola sempre sotto controllo sostenuta da una grande forma fisica dove la defezione di tutto il reparto difensivo non ha cambiato gli equilibri della squadra a dimostrazione che non esistono riserve ma sono tutti titolare limitati solo dal numero di giocatori che devono scendere in campo. Questa squadra sembra che più gioca insieme e meglio si trova, "è come il buon vino "e Castelfidardo ne è stata la dimostrazione, dove i loro stessi addetti ai lavori si sono complimentati stropicciandosi gli occhi. Non abbiamo subito un tiro in porta, c’è stata solo una punizione con palla arrivata in area piccola che ci ha fatto venire qualche brivido sul 1-0 per noi, per il resto, senza togliere nulla agli avversari, una partita da play station". Da qui l’appello: "Ora la prossima partita potrebbe essere quella decisiva per la vittoria del campionato, e gradirei tanto che gli sportivi del Montecchio e del Comune di Vallefoglia e non solo quelli che amano il calcio venissero in flotta allo stadio per sostenere questa straordinaria squadra (solo nelle ultime 16 partite ci sono state ben 14 vittorie e 2 pareggi) e portarla in trionfo verso la vittoria, come merita una grande squadra che sta portando un paese, appassionato di calcio, a disputare il massimo campionato regionale dove si dovrà poi scontrare con realtà calcistiche importanti di città importanti, quindi rivolgo ancora l’invito a tutti i cittadini di Vallefoglia a recarsi allo stadio domenica 30 aprile (in quanto domenica prossima è prevista la sosta del campionato) per sperare in una grande giornata di sport".

am.pi.