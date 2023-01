Montecchio cinico a San Costanzo

0

K- SPORT MONTECCHIO

3

: Cavalletti, Marchetti, Polverari, Zandri, Canapini, Andreoletti, Vitali (30’ st Benvenuti), Passarini, Duranti (19’ st Zeppo), Damiani, Esposito (8’ st Ordonselli). All. Crespi.

SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi (41’ st Paduano), Paoli, Bellucci, Passeri, Bastianoni ( 39’ st Fontana), Dominici, Sartori (45’ st Ferrini), Rossi (24’ st Vegliò), Mazzari (24’ st Pierini). All. Lilli.

Arbitro: Malascorta di Jesi (assistenti Cerca di Jesi e Frapiccini di Macerata).

Reti: 10’ pt Baruffi, 39’ st Dominici, 45’ st Sartori su rig.

Vittoria meritata per la capolista K. Sport Montecchio in casa della matricola San Costanzo. La prima azione è del Montecchio con un traversone di Sartori, Rossi intercetta e calcia sul portiere. Al 10’ gli ospiti passano in vantaggio su azione di calcio d’angolo Baruffi da distanza ravvicinata mette alle spalle dell’incolpevole Cavalletti. Il San Costanzo non demorde e cerca il pareggio in ogni azione, ma alla mezz’ora è nuovamente il Montecchio a rendersi pericoloso: da una mischia in area Bastinoni tira forte ma trova Cavalletti pronto ad opporsi e ad evitare il peggio con una ottima parata. Sul finale della prima frazione di gioco il Montecchio passa di nuovo ma il guardalinee ravvede una posizione di fuorigioco e si va al riposo sul punteggio di 0-1.

Ad inizio ripresa il San Costanzo preme alla ricerca del pareggio. Al 12’ il nuovo entrato Ordonselli mette al centro per Duranti che conclude malamente. Al 39’ però il Montecchio mette al sicuro la partita: pasticcio difensivo del San Costanzo, Dominici non si fa pregare e raddoppia. Ora è solo Montecchio. Nel finale Cavalletti salva di piede ma nell’ultimo minuto un fallo di mano in area regala un calcio di rigore agli ospiti, dal dischetto Sartori sigla il definitivo 0-3. Montecchio si conferma capolista, San Costanzo non demerita affatto.