Montecchio e Fermignanese, doppia festa

barbara

montecchio

ILARIO LORENZINI: Minardi, Paradisi (40’ st Nacciarriti), Tiriboco, Morsucci, Zigrossi, Gregorini, Rossini (21’ st Giuliani), Cardinali, Sabbatini, Brunori, Mancini (32’ st Fronzi). All. Profili K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi, Paoli, Bellucci (43’ st Fontana), Passeri, Baldelli (18’ st Mazzari), Dominici, Sartori, Rossi (37’ st Ferrini), Vegliò (18’ st Bastianoni). All. Lilli

Arbitro: Ercoli di Fermo

Rete: 22’ st Rossi

Note: Ammoniti Zigrossi, Vegliò; angoli: 2-2; recupero: 0’+4’; spettatori: 200 circa

BARBARA

Partita avida di occasioni e condizionata dal forte vento. I padroni di casa sono orfani dell’infortunato Moschini e la K-Sport dell’attaccante Peluso per la nascita del figlio. Il primo sussulto è di marca locale ed arriva al decimo con Morsucci che calcia a fil di palo. Al quarto d’ora replica ospite con Rossi ma il suo tiro dal limite viene rimpallato da Zigrossi. A dieci dal termine percussione di Brunori ma il suo tiro è debole. La ripresa ha lo stesso copione della prima frazione ma il Montecchio dimostra maggior convenzione ed al quarto d’ora Rossi fa le prove ma la sua acrobazia è debole.

Era il preludio al goal della capolista che arriva qualche minuto più tardi quando il subentrato Mazzari pennella in area per Rossi che in volè batte Minardi. Dopo il vantaggio il Montecchio spinge alla ricerca del raddoppio ma Mazzari e Ferrini vengono respinti dalla difesa locale. In pieno recupero Celato devia in corner un potente tiro di Morsucci.