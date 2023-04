Montecchio torna dove merita: è Eccellenza. Oggi festa

La partita di oggi per la K Sport sarà solo una festa perché grazie alla sconfitta dell’Urbania seconda in classifica la squadra del presidente Enrico Tiboni è da ieri sera matematicamente promossa In Eccellenza. Si concretizza quindi un sogno che la squadra, la società e i tifosi di Montecchio inseguivano praticamente da inizio campionato. Sarà dunque Eccellenza, un torneo più consono alle sue caratteristiche. Quindi la gara di oggi con l’Olimpia Marzocca è solo accademia, anche se la festa sarà più gioiosa con una vittoria e per questo i ragazzi di mister Lilli daranno come sempre il massimo. Il Montecchio viene da sette vittorie consecutive e che nelle ultime 16 partite ha colto ben 14 vittorie e 2 pareggia in classifica generale 67 punti conseguiti su 27 gare, 21 le partite vinte, 4 quelle pareggiate e solo 2 quelle perse, 60 i gol segnati, 25 quelli subiti, uno score da corazzata. "Non ci aspettavamo questo passo falso dell’Urbania a San Costanzo- ammette il direttore generale della K Sport Montecchio Matteo Mariani - che ci ha decretato campioni anzitempo, anche se il San Costanzo aveva dimostrato nell’ultimo mese di essere una squadra ancora viva e arcigna. Ci godiamo naturalmente il momento, abbiamo raggiunto un traguardo importante per la nostra società, per la dirigenza, lo staff e tutto ciò che gravita intorno. I ragazzi hanno disputato un super campionato, frutto di sacrifici e duro lavoro. Nella gara di oggi daremo comunque il massimo per vincere davanti al nostro pubblico e coronare al meglio questa magnifica stagione". "Vincere il campionato con 5 giornate di anticipo è grande soddisfazione – sottolinea il presidente della K Sport Montecchio Enrico Tiboni- i 13 punti di vantaggio sulla seconda ci danno la matematica certezza di aver vinto il campionato e di riportare il Montecchio nell’élite del calcio marchigiano, ora sarei contento che gli sportivi del Montecchio e del Comune di Vallefoglia e non solo quelli che amano il calcio venissero in tanti allo stadio per sostenere e festeggiare questa straordinaria squadra che porterà un paese, appassionato di calcio, a disputare il massimo campionato regionale dove si dovrà poi scontrare con realtà calcistiche di città importanti, quindi rivolgo ancora l’invito a tutti i cittadini di Vallefoglia a oggi a recarsi allo stadio. Ringrazio tutti lo staff tecnico giocatori e i tifosi".

K Sport Montecchio- Olimpia Marzocca si gioca alle ore 16,30 al Comunale ‘Spadoni’ di Montecchio. Dirigerà l’incontro Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto. Sempre in Promozione l’altra gara che si giocherà oggi e valevole per la tredicesima giornata è tra Biagio Nazzaro- Portuali Ancona. Arbitra il match Alessandro Animento di Macerata.

