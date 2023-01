Montefeltro nuota nell’oro

La Polisportiva Nuoto Montefeltro chiude un anno ricco di successi. "La squadra Master allenata dal coach Riccardo Geronazzo – dice il tecnico Pistola – si laurea vice campione regionale, alle spalle solamente della Vela Nuoto Ancona. Al contempo il nostro entusiasmante settore propaganda, sotto la guida di coach Federico Pompigna, partecipa con ottimi risultati al trofeo sprinter day di Fano. Tra i ragazzi più grandi che prendono parte ai Campionati Regionali Esordienti, sotto la guida di Coach Riccardo Pistola, Adele Feduzi vince i 200 delfino esordienti A. I campionati nazionali a Riccione fanno segnare un record di medaglie per la società tra cui un fantastico argento 4x50 stile libero maschile. Da menzionre anche l’oro dell’Iron Master Samuele Mezzolani per la Categoria M25".

"Ma la nostra Polisportiva non è solo nuoto – aggiunge Pistola – siamo attivi anche al nostro box, dove l’attività agonistica, soprattutto nel settore giovanile inizia a dare i suoi frutti.Allora citiamo il risultato di Jacopo Bruno Spaccazocchi che, ad inizio febbraio, dopo un brutto infortunio al braccio durante l’estate 2021, centra una finale quasi insperata nel nuovissimo sport polispecialistico, gestito dalla Federazione Italiana Pesistica, “Sthenathlon“. Merita un plauso anche la partecipazione di due nostri atleti Anna Di Matteo e Francesco Salvi, che praticano Pesistica Olimpica da un anno, sul podio ai campionati regionali di specialità. Jacopo Bruno Spaccazocchi e Antonio Tiberi hanno partecipato, con ottimi piazzamenti, al campionato Europeo Ocr in Val di Fiemme (Trentino Alto Adige). L’inizio della nuova stagione segna anche un cambio a livello dirigenziale e, dopo 12 anni di presidenza Mario Lefosse lascia l’incarico al collega Davide Perez. La Polisportiva Nuoto Montefeltro ci tiene a ringraziare di cuore Mario per il grande impegno e dedizione che ha mostrato in questi anni e che confermerà anche come vice presidente e allenatore del settore Assoluto. Bene anche la festa di Natale con cento bambini".

am.pi.