Montegiorgio ferito, il Fano è avvisato

Il Montegiorgio, avversario domani dell’Alma al "Mancini" ha il non certo invidiabile primato di aver cambiato già ben quattro allenatori in questa stagione. La squadra rossoblu, sedicesima in classifica, con un solo punto di vantaggio dalla retrocessione diretta, in settimana ha sollevato dall’incarico mister Izzotti e affidato le sorti della prima squadra a Roberto Bacci. Ex allenatore di Pianese e Arezzo ed ex giocatore di Serie A con le casacche di Lazio e Torino, il trainer toscano, classe 1967, avrà il non facile compito di evitare la retrocessione diretta, in concorrenza con il Notaresco, e conquistare il miglior piazzamento per l’eventuale disputa dei playout. Bacci sostituisce Izzotti che nel febbraio scorso aveva preso il posto di Gabriele Baldassarri il quale a sua volta era stato assunto a novembre dopo le dimissioni del primo tecnico rossoblu Gianluca De Angelis. Il Montegiorgio non vince dal 29 gennaio scorso, successo in trasferta a Chieti per 1-0, e da allora ha collazionato 5 sconfitte e 4 pareggi che lo hanno inesorabilmente, trascinato nella zona calda della classifica. Manuel Zingaretti, 21 anni, marottese purosangue, tra i protagonisti della vittoria granata contro la Samb al "Riviera delle Palme" nell’ultimo match di campionato, è uno che il Montegiorgio lo conosce bene avendoci giocato da titolare contro all’andata. "Vincemmo alla fine 2-1 dopo essere andati sotto, grazie ad una doppietta di Broso – ricorda Zingaretti – e fu una partita piuttosto tirata e delicata perché venivamo da una serie negativa. Quel successo fu salutare per noi. Il Montegiorgio giocherà alla morte". Tre anni in Eccellenza, l’esordio con l’Atletico Alma e poi le ultime due stagione a Fossombrone, per Manuel Zingaretti, cresciuto nel vivaio granata, questa è la sua prima stagione in Serie D, nel calcio di un certo livello. "Sono contento di questa esperienza al Fano – dichiara il centrocampista under dell’Alma – perché il gruppo è molto unito. Diciamo che la considero come un punto di partenza verso altri traguardi che spero di raggiungere". Il prossimo anno Manuel Zingaretti, essendo un classe 2001, passerà tra gli over. "Spero di restare al Fano, dove mi sono trovato molto bene, – aggiunge Zingaretti – Drolé è uno che aiuta molto noi giovani e poi Urbinati, ultimo arrivato, è diventato un esempio per tutti noi". Vincere contro il Montegiorgio per tenere viva la speranza dei playoff. "Sicuramente centrare i playoff – conclude Zingaretti – è adesso il nostro obiettivo. C’è concretamente questa possibilità e non vogliamo lasciarcela sfuggire".

Silvano Clappis