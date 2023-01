Montesi ha fame di punti Borgovolley "arrabbiato"

Serie C maschile. Domani 14ª giornata. Alle 16 tocca a Virtus Fano-Sabini: "E’ l’ultima partita della prima fase – avvisa coach Angeletti –. Una gara importantissima contro un Castelferretti tosto. Cercheremo di continuare la striscia positiva delle 12ª vittorie consecutive in campionato". Alle 16,30 c’è Borgovolley Fano-Terra dei Castelli: "Nello scorso week-end finalmente siamo tornati a giocare una buona pallavolo – commenta il vice Palazzetti – purtroppo la vittoria ci è sfuggita per un nulla contro Falconara ma la prestazione c’è stata ed è quello a cui dovremo puntare anche sabato: giocare costantemente sopra ad un certo livello. Poi al fischio finale si può vincere o si può perdere ma se in futuro riusciremo a tenere un nostro standard di prestazione, sicuramente saranno più le gioie dei dolori". Alle 17,30 Montesi-Volley Game: "Affrontiamo una squadra giovane che vuole accedere ai playoff. Nell’organico presentano alcuni giocatori con esperienza che possono metterci in difficoltà – dice coach Tropeano –. Abbiamo bisogno di punti per poter lottare nella seconda fase. Obiettivamente arriviamo da un periodo complicato, dove abbiamo iniziato il nuovo anno con delle sconfitte. Lavoriamo per mantenere costante il livello del gioco". Alle 21 Belvedere Ostrense-Bottega: "Una partita difficile in un campo altrettanto tosto, ma siamo in un buon momento. Vogliamo i 3 punti", suona la carica il vice Signoretti.

Serie C femminile, si gioca la 16ª giornata, domani alle 17,30 Adriatica Fano-San Costanzo, alle 19 Più Volley Fano-Bottega: "La nostra avversaria schiera un gruppo giovane – esordisce coach Galli – ma più amalgamata di noi, una formazione quindi tosta. Noi dobbiamo smuovere la classifica". Alle 21 Corinaldo-Team 80 Gabicce e Gioca Volley Urbino-Battistelli Blu Volley: "Urbino è una buona formazione, giovane ma con ragazze che hanno anche esperienze importanti – sottolinea il dirigente Giorgio Tosti – noi stiamo ancora in fase di assimilazione delle nuove metodologie e tattiche del nuovo staff tecnico e miglioriamo di giorno in giorno".

Beatrice Terenzi