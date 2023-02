Montesi, sfuma il sogno della rimonta: sconfitta ad Appignano ed eliminazione

In Coppa Marche la Montesi Pesaro, serie C, è stata eliminata in trasferta ai quarti di finale da Appignano per 3-1. Niente rimonta per i biancorossi, chiamati all’impresa. Il sogno è sfumato. Ora tutte le energie devono convogliare in campionato. Così sulla sconfitta coach Tiziano Tropeano: "Abbiamo avuto un approccio positivo nonostante le diverse assenze. Siamo partiti bene, concentrati sull’obiettivo ma l’esperienza di Appignano ha avuto la meglio sui primi due set". Poco male, la squadra è giovane e ha bisogno di farsi le ossa. "In questa manifestazione abbiamo fatto un percorso eccezionale – continua il tecnico pesarese -, un cammino importante che arricchirà senza dubbio il bagaglio di un gruppo composta da giovanissimi del vivaio della Montesi. Sono orgoglioso, perché questi ragazzi hanno offerto tantissimi spunti validi per la seconda fase del campionato di serie C".

La partita. Nel primo set le due squadre hanno lottato punto a punto fino al 19-19. La Montesi passa in vantaggio, ma qualche errore di troppo permette ad Appignano di tornare in partita e chiudere sul 27-25. Nel secondo set è ancora la formazione di casa a controllare. I ragazzi di coach Nardi, sempre in vantaggio sin da subito, si aggiudicano anche il secondo parziale 25-19. Nulla da fare per la Montesi che prova comunque a restare in scia fino al termine della disputa. Quando ormai la gara è decisa, i biancorossi giocano con spensieratezza e portano a casa il terzo parziale con un netto 11-25. Nel quarto set l’Aurora chiude i conti vincendo 25-20 e accede alle semifinali. Per i pesaresi ora la concertazione si sposta sul campionato.

b.t.