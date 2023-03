Montevarchi proverà a inguaiare la Torres prima di lanciare la sfida alla Vis al Benelli

Domani in campo il 31esimo turno del girone B di Serie C. Programma e arbitri: Fiorenzuola-Recanatese (ore 14:30, Zago di Conegliano), Gubbio-Cesena (Arena di Torre del Greco), Montevarchi-Torres (Sacchi di Macerata), Olbia-Imolese (Emmanuele di Pisa), Alessandria-Lucchese (ore 17:30, Baratta di Rossano), Ancona-San Donato (D’Eusanio di Faenza), Fermana-Carrarese (Rinaldi di Bassano del Grappa), Reggiana-Entella (Tremolada di Monza), Rimini-Pontedera (Angelucci di Foligno). Turno numero 32 in programma martedì prossimo, spalmato su due fasce orarie (18 e 21).