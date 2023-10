Moretta si piazza 31ª su oltre mille

Partiti in 1.773, hanno tagliato il traguardo in 1.100 nella 55ª edizione della Barcolana di Trieste: spicca il 31° posto dell’imbarcazione fanese "Moretta" dello skipper Andrea Pierini. Il migliore fra i pesaresi è stato "Mister X Team Orzelli" di Gabriele Percetti (Sport and Sail), giunto 172°. Al 237° posto, ecco il "Blu III" di Andrea Mancini (Lega Navale). Bella prova del "Meteor 101" con al timone Francesco Piccarreta (Club Nautico) che, col suo equipaggio femminile (Loredana Volpi alle scotte, Giovanna Pagnini alle drizze, Erika Franceschetti a prua) è giunto ai piedi del podio della sua categoria, piazzandosi 434° nella classifica generale. "Visto il poco vento previsto abbiamo scelto una posizione sull’allineamento di partenza vicina al Castello di Miramare - racconta lo skipper del Meteor 101 - e al colpo di cannone ci siamo fatti trovare sulla linea con la fortuna di essere in una zona relativamente pulita, senza troppi barconi a toglierci preziosi refoli". Più indietro le altre pesaresi: 628° posto per Xenia2 di Alberto Ceccolini (Club Nautico), 889° per Tao di Raffaele Tornari (Lega Navale).