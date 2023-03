Moretti mette la firma su un gran primo tempo Totè, segnali positivi

Kravic 6 Un paio di brutti errori sotto canestro nel corso della prima parte della gara, ma fondalmente una partita degna. Che chiude con 3 su 6 da sotto con 4 rimbalzi.

Rahkman 5 Un tiro importante e poche altre cose da raccontare. Gli vengono conteggiati 10 assist anche se è un mistero il come vengono assegnati i passaggi-canestro. Comunque ancora molto al di sotto dei suoi livelli. Chiude con 1 su 2 da sotto e 2 su 4 da fuori con 0 su 2 nei liberi, chiaro segnale che qualcosa non va.

Visconti 6 Si accende nel terzo quarto della gara con una bomba

quando la formazione biancorossa era in difficoltà. Non una partita comunque importante. In campo 11 minuti con 0 su 1 da sotto e 1 su 2 da fuori e con 2 su 2 nei liberi.

Moretti 7 Prima parte della gara da vero imperatore perché è stato l’unico punto fermo assieme a Cheatham. Gli unici due argini per una Germani che provava a scappare. Rientra alla fine ma a partita già morta. Comunque un segnale di rinascita quello di Moretti, dopo una serie di match scialbi. Chiude con 2 su 3 da sotto e 2 su 2 da fuori e 2 su 2 nei liberi.

Tambone 8 Ha passato la prima parte della gara nel più completo anonimato. Poi si è scatenato negli ultimi 10 e cioè quelli che contano. L’uomo che non ti aspetti in mezzo a Daye e Delfino, ma l’uomo che ha rovesciato completamente i valori in campo con i suoi tiri da fuori che hanno lanciato verso la vittoria Pesaro. Chiude con 0 su 1 da sotto, 3 su 3 da fuori, 3 su 6 nei liberi, 3 rimbalzi ed anche una palla recuperata.

Stazzonelli n.g.

Daye 6,5 Tenendo conto che è arrivato mercoledì da Taiwan e non da Fano, ha fatto la sua parte. In attacco come si muove prende fallo. Ha dato una stoppata. Usato con il misurino e non poteva essere diversamente. Chiude con 1 su 3 da sotto e 1 su 3 da fuori. Ha 9 su 9 nei liberi.

Gudmundsson 5 Due tiri liberi e poc’altro da raccontare.

Totè 6,5 Premiata la sua mobilità e sta in campo neglio ultimi minuti. Sta salendo di rendimento. Chiude con con 2 su 3 da sotto e 4 su 4 nei liberi.

Cheatham 6 Il meglio lo ha fatto vedere nei primi 20, poi è calato di tono. Chiude con 3 su 4 da sotto e su 3 da fuori. Ha 5 rimbalzi.

Delfino 6,5 In difesa è un fil di fumo, ma poi c’è tutto il resto: mago Merlino nel rubare palle, anche un tiro pesantissimo. Chiude con 1 su 2 da sotto e 2 su 4 da fuori, 5 rimbalzi e 5 palle recuperate. m.g.