Mosconi ai suoi: "Pensare veloce"

"Un buon test che ci aiuta in proiezione di domenica e del playoff contro il Trastevere". Così il tecnico dell’Alma Andrea Mosconi giudica l’allenamento congiunto con il Gubbio. "I ragazzi devono capire che bisogna essere più veloci di pensiero e di gambe quando si incontrano squadre più scaltre come il Gubbio. Abbiamo fatto un errore sul loro primo gol, lasciandogli battere una punizione veloce: sono errori che si pagano. Poi abbiamo avuto occasioni con Broso nella ripresa dove abbiamo fatto bene. Ho fatto giocare un po’ tutti. Sono contento perché ho visto che hanno dato tutto". Urbinati si è allenato a parte, Nappo si è presentato con le stampelle per via di una caviglia malconcia: un mese fuori.