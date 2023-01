Mosconi: "Dobbiamo tornare a dimostrare voglia di combattere"

Pineto sempre vincente e lanciatissimo, Fano in crisi di risultati che viene da due sconfitte consecutive casalinghe. Tra le due squadre ci sono 20 punti, ma soprattutto un situazione psicologica differente. Mister Mosconi (foto) non poteva esserci trasferta peggiore in casa della capolista del campionato per provare ad uscire dalla crisi? "Al contrario, Pineto è la trasferta ideale. Arriva al momento giusto perché adesso dobbiamo cambiare rispetto alle ultime due giornate. Dobbiamo cioè tornare ad essere quella squadra che aveva fatto innamorare i tifosi grazie all’atteggiamento in campo, alla corsa, alla voglia di combattere. A prescindere dalle assenze per infortuni o squalifiche chi scenderà in campo oggi dovrà dare il cuore per la maglia granata, senza vittimismi. Per cui dico che avversario meglio del Pineto non ci poteva capitare. Ho detto ai ragazzi che neanche di un pareggio sarò contento. Perciò voglio una grande prestazione, da fare con cattiveria, rabbia, volontà. Insomma sputando sangue se necessario".

Durante la settimana ci sono stati summit, incontri a quattr’occhi, si è insomma parlato tanto. Però più che alle parole all’Alma servono ora i fatti… "È stata una settimana delicata perché in questo periodo la squadra è andata in paura. Invece se questa squadra gioca tutta unita può sopperire ai limiti che ha. Se invece ci facciamo prendere dalla paura, vengono ancor di più evidenziati i nostri limiti. Ecco perché dobbiamo cambiare pelle e ritornare ad essere quelli dell’inizio di stagione. Senza paura. Abbiamo davanti 16 partite per dimostrare che siamo uomini, per cui daremo tutto perché Fano lo merita, la società, i tifosi. Le chiacchiere stanno a zero, bisogna fare i fatti e i fatti passano attraverso il match contro il Pineto".

Mister, lei parla sempre di "tornare ai quelli che eravamo una volta", ma oggi come oggi dovrà fare a meno di diversi giocatori…

"Purtroppo le assenze ci sono. Se guardiamo la gara d’andata col Pineto ci mancano i 4 undicesimi. Vuol dire che oggi siamo un’altra squadra, ma questo non conta. Siamo questi e dobbiamo sopperire alle assenze con le armi che sappiamo. È normale che per noi, uno o due giocatori che mancano sono importanti, però in questo momento non possiamo attaccarci agli alibi".

Silvano Clappis