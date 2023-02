Mosconi: "Doveva finire in goleada" Cornacchini: "C’era un rigore"

Mister Andrea Mosconi è un fiume in piena, arriva in sala stampa come se avesse giocato lui. "È stata una sofferenza ingiustificata – dice a proposito dell’ultimo quarto d’ora – in una partita che dovevamo finire 4 o 5 a zero. Invece ci hanno fatto gol rimettendo tutto in discussione. Avevo due ragazzi, Allegrucci e Brunetti, coi crampi e loro hanno fatto le sostituzioni proprio in base a queste prospettive, facendo diventare la gara una corsa ad ostacoli. Comunque – ha proseguito – è stata una vittoria da Fano, sofferta, sono tre punti pesantissimi che valgono doppio. Adesso testa a Termoli per andare a fare una grande partita. È ora che prendiamo punti anche fuori casa". Arriva Lorenzo Schiaroli, al suo primo gol in questa stagione con Il Fano. "Era ora, ci voleva proprio perché lo aspettavo da tanto tempo" dice il difensore di Isola del Piano. Poi tocca a Giovanni Cornacchini, tecnico della Vastese, ma soprattutto allenatore fanese. "Le partite non sono mai chiuse – esordisce – e mi è sembrata una partita equilibrata. Il Fano ha giocato un buon primo tempo, noi non benissimo, poi però siamo usciti fuori e abbiamo tenuto la gara sempre aperta. Da questo punto di vista sono contento, poi le problematiche di questa squadra già le conosco". Il tecnico fanese degli abruzzesi aggiunge: "Si sapeva che a Fano sarebbe stata complicata, anche se alla fine c’era un rigore per un mani. Forse l’arbitro non l’ha visto, ma non voglio far polemiche. Certo è che gli episodi hanno cambiato l’andamento della gara".