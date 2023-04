Mosconi: "Fano, devi essere alla loro altezza"

Il Fano vuole la certezza dei playoff oggi contro il Cynthialbalonga e per questo i granata sono già da ieri a Genzano per preparare meticolosamente questa trasferta. "Per noi è un test per vedere se siamo alla loro altezza – ha dichiarato alla vigilia mister Andrea Mosconi – e anche perché è facile che potremmo rigiocarci contro nei playoff". Fano quarto con 51 punti e Cynthialbalonga quinta con 48, entrambe oggi teoricamente qualificate, vanno alla ricerca anche della migliore posizione nella griglia dei playoff per poi giocarseli. "Adesso pensiamo a chiudere bene il campionato – sentenzia il tecnico dei granata – e a fare una grande partita contro una squadra dalle grandi ambizioni che era partita non per arrivare quarta o quinta, ma per lottare per vincere il campionato. Come dimostra la sua campagna acquisti". Davide Borrelli e Andrea Sivilla, entrambi 37enni, ex granata quasi dieci anni fa, sono i due pezzi forti della formazione laziale che l’Alma teme in particolare. "Hanno giocatori di qualità – conferma mister Mosconi riferendosi anche ai due ex del Fano – giocatori imprevedibili, che vedono dove gli altri giocatori non vedono".

Oltre a Padovani e Capezzani ormai infortunati da tempo, l’Alma ha lasciato a casa anche Brunetti, fermato da un risentimenti muscolare e Cecconi che ha problemi al ginocchio. Ci sarà dunque spazio per qualche giovane, così come è successo sette giorni fa contro il Montegiorgio quando sono partiti titolari il portiere Tommasino e l’attaccante Carrà. "Voglio testare un po’ tutti quanti per vedere chi è all’altezza di indossare la maglia del Fano", ha chiuso il tecnico, facendo capire che in queste ultime partite ci si gioca anche una eventuale conferma per la prossima stagione. Mancano, compresa questa di oggi, tre gare al termine del campionato e dunque si guarda ormai in prospettiva futura: per diversi giocatori ogni occasione è buona per strappare magari un rinnovo del contratto. Che rimanga mister Mosconi o meno.

Così in campo,

stadio "Bruno Abbatini",

ore 15

Cynthialbalonga (3-5-2): Vilardi; Sbardella, Fontana, Petti; Maccari, De Angelis, Borrelli, Falasca, Pietrantonio; Sivilla, Secli. A disp. Santilli, Cappai, Redondi, Fiorini, Belfiore, Della Vecchia, Mirimich, Giacobbe, Del Canuto. All. D’Antoni.

Alma Juve Fano (3-5-2): Tommasino; Allegrucci, Schiaroli, Bonacchi; Severini, Nappo, Urbinati, Zanni, Carrà; Nappello, Broso. A disp. Bizzini, Niang, Roberti, Antonioni, Drolé, Tomassini, Serges, Zingaretti, Mistura. All. Mosconi.

Arbitro: Guido Verrocchi di Sulmona, assistenti Matteo Siracusano di Sulmona e Fabio Gentile, di Teramo.

Silvano Clappis