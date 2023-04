Mosconi: "Fano, ora blindiamo i playoff"

L’ultimo precedente con la Vigor Senigallia allo stadio "Mancini" risale a oltre 20 anni fa, esattamente al 27 gennaio 2002 e fu un 3-1 con reti di Marcucci, Consote e Roncarati per i granata, Spina per i rossoblu. Un precedente piuttosto datato, che lascia il tempo che trova, mentre invece fa testo la brutta sconfitta rimediata dall’Alma all’andata: un 3-0 che esprime più da vicino i valori delle due squadre in questo anno. Una batosta che i granata puntano a cancellare. "All’andata hanno vinto loro e ci hanno rimandati a casa – ha detto il tecnico granata Andrea Mosconi – adesso speriamo di riuscire a ribaltare quello che ci hanno fatto, ma non perché si tratta della Vigor Senigallia, solo in quanto ci interessano i tre punti". Logico però che di fronte ci sta una signora squadra. Nove sono i punti che dividono Vigor Senigallia (54) dall’Alma (45). "Giochiamo contro la seconda in classifica, che sta facendo un grande campionato – continua Msconi – e che merita i punti in classifica che ha fatto. Anzi, è ancora in corsa per vincere il campionato e per una neopromossa tutto questo è tanta roba". Da parte sua l’Alma ha l’obiettivo di proseguire nella striscia positiva che dura ormai da cinque giornate. "Il Fano ha una gran voglia di scalare la classifica, di combattere e di conquistare i tre punti, questo per noi è l’obiettivo che ci serve per continuare il nostro percorso, per blindare i playoff e per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e alla società perché se lo merita".

L’allenatore granata non potrà disporre di tre pedine fondamentali come gli infortunati Padovani e Capezzani e lo squalificato Severini – "non è un problema, i ragazzi conoscono lo spartito a memoria" – ma il Fano ha già dimostrato in passato di saper affrontare le difficoltà e di fare a meno di pezzi importanti. L’ultima vittoria in trasferta due settimane fa a Vastogirardi sta a dimostrarlo. Le alternative a centrocampo e in attacco d’altronde non mancano. Sull’altro fronte, diversi gli ex, a cominciare dal fanese Gambini, per finire all’ex viola Lazzari, passando per Pierpaoli. È la Giornata dal Cuore Granata e dunque non saranno validi gli abbonamenti stagionali: botteghini aperti dalle 13 per cercare di smaltire le probabile file.

Così in campo, stadio "Mancini" ore 15,00.

Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Serges, Zanni, Urbinati, Nappo, Brunetti; Broso, Nappello. A disp. Tommasino, Roberti, Malshi, Niang, Carrà, Drolé, Cecconi, Allegrucci, Antonioni. All. Mosconi.

Vigor Senigallia (4-3-3): Roberto; Tomba, Marini, Magi Galluzi, Bartolini; Baldini, Gambini, Pierpaoli; Kerjota, Pesaresi, Balleello. A disp. Sarti, D’Errico, Marcucci, Perri, Lazzari, Olivi, Mori, Bucari, Vrioni. All. Clementi.

Arbitro: Lorenzo Massari di Torino, assistenti Tommaso Ercolani di Milano e Thomas Vora di Como.

Silvano Clappis