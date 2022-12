Mosconi promuove il Fano: "La squadra mi segue Dobbiamo recuperare tutti e segnare più gol"

Mister Mosconi, è contento del suo Fano?

"C’è un po’ di rammarico per i punti persi ultimamente con Vastogirardi e Samb. Per come ha lavorato la squadra qualche punto in più sarebbe stato meritato. Ci sta, però, per un squadra giovane come la nostra, specie quando ti vengono a mancare quattro over contemporaneamente. Penso che per la squadra più giovane d’Italia sarebbe stato impossibile riuscire ad avere ancora più punti. Comunque stiamo rispettando il nostro programma. Era normale che la nostra partenza così eclatante avesse fatto alzare la testa un po’ a tutti, però l’obiettivo di quest’anno resta la salvezza e la valorizzazione dei giovani".

La soddisfazione maggiore?

"Vedere che la squadra mi segue, ci sono principi e voglia di lavorare. Urbinati e Nappello, gli ultimi arrivati, sono rimasti stupiti del lavoro che facciamo perché questo è un gruppo sano. Sotto questo punto di vista sono davvero orgoglioso. Solo che dobbiamo migliorare a livello offensivo perché davanti siamo poco pericolosi".

Recriminazioni?

"Con l’infortunio di Padovani abbiamo dovuto cambiare il modo di giocare che avevamo studiato all’inizio. Adesso ci stiamo adattando con Cecconi e Drolé là davanti. Sono state due scommesse perché sapevamo che venivano da due infortuni. E tutti si aspettavano qualcosa di più. Una cosa a questo punto è certa: devo essere bravo io ad inventarmi qualcosa a livello offensivo perché dobbiamo essere più pericolosi. Poi dobbiamo subire meno gol, a livello di difensori siamo una delle squadre più forti".

Il futuro?

"Un grande girone di ritorno, senza timore, e vincere la classifica dei giovani, perché alla fine sono sempre soldi da portare a casa per la società. Spro di recuperare presto Broso, Capezzani e Padovani".

Silvano Clappis