Mosconi scuote l’Alma: "Così proprio non va"

C’erano tutti i presupposti per l’Alma Juventus per fare bene nell’esordio del nuovo anno: un avversario abbordabile, almeno sulla carta, come il Nuova Florida, l’esordio-ritorno di Urbinati in maglia granata, la presenza del sindaco Seri magari per vedere se occorre rimettere mano allo questione stadio. La realtà del campo ha frustrato tutte queste aspettative con il Nuova Florida che ha impartito una severa lezione di tattica e di gioco ai granata. Le assenze di Padovani, Broso e Capezzani (la cui fugace apparizione è costata addirittura l’espulsione)? Per mister Mosconi "gli alibi appartengono ai perdenti, sta a noi reagire da uomini. Adesso siamo questi e quando siamo contati facciamo fatica". È la frase che spalanca le porte ad una disamina profonda che dopo tre sconfitte consecutive diventa irrinunciabile. Questione attacco. L’infortunio di Padovani è stata una sciagura perché all’Alma è venuto a mancare l’uomo in grado di fare gol. Per sostituirlo ci si è affidati a Drolé e a Cecconi, due scommesse in quanto venivano da infortuni, che purtroppo sono rimaste tali. Adesso ci si prova col giovane ventenne Carrà che quanto a gol è a digiuno. Basterà? Forse di tre giocatori ne sarebbe bastato uno, ma almeno somigliante il più possibile a Padovani.

Centrocampo. Anche qui l’assenza di Capezzani per infortunio – che adesso sarà prolungata anche per squalifica – riduce le idee e la fantasia delle giocate offensive. Nappello fa fatica a calarsi nella parte del trequartista e Severini è in grado solo di fare l’esterno. La fase difensiva poi cade tutta sulle spalle del generoso Nappo che corre per due e che per tamponare si avventura in chiusure rischiose come il rigore, non il primo purtroppo, che ha "spaccato" la partita di domenica contro i romani. Da solo non può farcela. Difesa. Mister Mosconi ha provato Urbinati, una vita da mediano, al centro della difesa come logica avrebbe voluto. L’esperimento non ha entusiasmato per cui si pone il problema di avere due centrali di ruolo, affiatati e robusti, che l’Alma al momento non dispone. Con il portiere si apre la questione under. Bizzini dovrebbe essere il titolare ed è un 2002. Mancini, classe 2005, è in uscita per cui è diventato urgente risolvere il problema del 2004, atteso che il vivaio granata in questo momento offre poco: Brunetti (2004), Roberti (2005), Malshi (2004), Paszynski (2005) in ruoli poi troppo delicati. Ultima annotazione: nelle ultime quattro partite il Fano ha subito il gol decisivo nella ripresa, segno che gli avversari ormai sanno di lasciar sfogare l’Alma nel primo tempo per poi affondare nella ripresa, come ha fatto, buon ultimo, anche il Nuova Florida. La chiusa è ottimistica: per fortuna c’è il mercato ancora aperto e se la società vorrà potrà provare a risolvere queste lacune.

Silvano Clappis